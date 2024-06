Pourquoi partir en fourgon aménagé cet été ?

Le fourgon aménagé séduit de plus en plus de monde, et pas seulement des jeunes : couples, seniors, famille, citadins… En effet, autrefois réservé aux plus jeunes, aux surfeurs, aux saisonniers ou aux nomades, l’image du fourgon aménagé a totalement changé en quelques années. Partir en fourgon aménagé, c’est partir quand on veut, où on veut. Il n’y a plus de contraintes liées à la météo, aux disponibilités des hébergements.

Le fourgon aménagé, un sentiment de liberté

Les fourgons aménagés, plus légers et maniables qu’un camping-car, offrent plus de possibilités quant aux déplacements et aux stationnements. Le marché du fourgon aménagé a, lui aussi, bien changé. Les fourgons aménagés d’occasion se vendent à des prix élevés, la demande est forte. Si vous êtes tenté par l’expérience de l’escapade en fourgon aménagé, et avant d’acheter éventuellement, pensez à la location qui se développe de plus en plus, notamment entre particuliers

Où partir cet été en camion aménagé ?

Le fourgon aménagé offre de multiples possibilités de destinations. Il suffit de choisir son véhicule en fonction de la distance, de la durée du séjour, mais aussi de son équipement. Maintenant, il existe des professionnels de l’aménagement de fourgon qui peuvent vous réaliser le fourgon de vos rêves. Il est même possible d’acquérir des kits tout prêts à insérer dans les fourgons. Pourquoi ne pas partir en Suisse cet été ? Ce petit pays jouxtant la France offre des paysages grandioses : montagne, air pur, record d’altitude… C’est une destination fraîcheur pour les étés chauds. Avant de partir, informez-vous sur les conditions de circulation dans ce pays. Pour partir en Suisse, procurez-vous avant votre départ la vignette de circulation suisse. Elle est obligatoire pour tous les véhicules à moteur dont le poids est inférieur ou égal à 3,5 tonnes dès lors que vous roulez sur certaines portions du réseau automobile suisse.

Elle est obligatoire sur les autoroutes et les routes assimilées à des autoroutes avec des panneaux blancs et verts. Il existe deux formats de vignette : la vignette classique adhésive et la vignette numérique. Les deux vignettes doivent être apposées sur le pare-brise. La vignette suisse est valable du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre. Sans vignette, vous vous exposez à une amende de 200 euros. Avec la vignette suisse, partez à la découverte de ce pays à la fois petit et grandiose.

La Suisse compte parmi les plus belles stations de ski au monde. Prenez de l’altitude et montez à Gstaad, Montreux, Zermatt ou Saint-Moritz. Envie d’air pur et d’admirer les plus beaux panoramas du pays ? Admirez les lacs : lac Léman, lac de Riffel, lac de Neuchâtel, lac de Sils… Si vous préférez la ville, parcourir les musées, optez pour Bâle. Cette cité suisse, à la frontière avec l’Alsace, est devenue un des centres mondiaux de l’art contemporain. Bâle, ou Basel, organise au mois de juin l’Art Basel, un salon dédié à l’art moderne des 20ᵉ et 21ᵉ siècles. Alors, en route, louez vite un fourgon aménagé et partez à l’aventure, proche ou lointaine, courte ou plus longue, pourquoi pas en Suisse ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .