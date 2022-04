Camping-car : Zuo Van, un kit d’aménagement pour transformer rapidement un utilitaire en véhicule de loisir

Que font les artisans de leurs véhicules professionnels le weekend ? Comme une évidence, ils les laissent au garage ou rentrent chez eux, les garent puis attendent le lundi matin pour les réutiliser… Si ces mêmes artisans aiment partir quelques weekends dans l’année avec leur camion, ils doivent l’aménager succinctement, avec un matelas jeté à l’arrière et quelques bricoles pour passer la nuit. Si vous habitez Lyon ou Laval, il existe désormais une autre possibilité imaginée par le carrossier spécialisé Gruau de Lyon. Cette possibilité se traduit par la conception du ZUO VAN, imaginé par Gruau, qui permet de transformer un fourgon professionnel en camping-car le temps d’un weekend à Deauville ou ailleurs ! Présentation.

Un concept lavallois né à Lyon

Le multi spécialiste de la carrosserie de véhicule utilitaire est basé à Laval en Mayenne. Il y a peu, il a lancé un nouveau concept de transformation d’utilitaire en camping-car. Ce n’est pas vraiment un camping-car car le concept s’adapte sur de nombreux véhicules utilitaires comme le Transporter de Volswagen, le Vito de Mercedes ou certains modèles de la marque Renault. Le commercial, Nicolas de Philippis qui est à l’origine du projet, basé sur le site de Lyon, présente le ZUO VAN qui a l’ambition de satisfaire tous les professionnels possédant ce type de véhicules.

C’est quoi le ZUO VAN alors ?

Le concept de ce ZUO Van est de proposer un aménagement de fourgon, qui peut être utilisé à titre professionnel, comme à titre personnel. Un fourgon deux en un en quelques sortes qui permet la semaine d’utiliser son véhicule comme d’habitude, puis de le vider, ou de ranger le matériel sous la plateforme dans de grandes caisses métalliques, pour profiter de tout l’espace pour y poser un couchage confortable.

Comment est-il aménagé ?

La console centrale se compose de deux grands tiroirs qui épousent la caisse sur toute la largeur et toute la longueur du camion. Larges et profonds, il est possible d’y ranger le matériel professionnel le weekend pour le transformer en camping-car et inversement. Au-dessus, le tiroir supérieur qui se trouve à hauteur d’homme offre un large plan de travail pour bricoler… ou cuisiner en fonction de vos activités. L’aménagement est conçu pour pouvoir continuer à accueillir le même poids que sans les tiroirs. Ce qui veut dire que vous pourrez charger une palette sans risquer d’abimer le plancher.

Sur les côtés de la caisse intérieur, du bois isolant et résistant a été posé afin de vous protéger du froid si vous l’utilisez comme camping-car. Des rangements peuvent également être aménagés de part et d’autre de la caisse de chargement. A l’avant, il est possible d’ajouter « une cabine approfondie », soit trois sièges supplémentaires que l’on peut destiner aux équipiers la semaine ou aux enfants le weekend ! Pour le couchage, c’est la tablette relevable à l’avant qui se transforme en planche de couchage pour deux personnes… Il faudra prévoir un bon matelas, il n’est pas fourni avec l’aménagement !

Combien coûte cet aménagement ?

Il est possible d’acheter le ZUO VAN prééquipé, mais nous n’en connaissons pas le tarif… Gruau indique que le meuble complet vaut 3800€, la cabine coûte 4500€ et qu’il peut être équipé d’électricité pour 1000€. Ces prix étant des tarifs hors taxes. La transformation complète comprenant les équipements, l’isolation, l’habillage coûte environ 11 000€ HT, c’est évidemment bien moins cher que d’acheter un camping-car non ? Gruau Lyon devrait proposer entre le mois d’août et le mois de septembre de tester ce ZUO VAN, ce qui permettra au carrossier d’améliorer encore son ingénieux concept !