Comment aménager un van à moindre coût ?

Vous avez trouvé le Van qu’il vous faut pour partir sur les routes cet été ! C’est déjà une chance, car les fameux combis Volkswagen s’arrachent à prix d’or ! Une fois le véhicule acheté, il va falloir l’aménager, car, à moins de dormir à la belle étoile, les vans ne sont pas, au départ pour être des camping-cars.

Couchage, isolation, alimentation en eau ou en électricité, vous n’aurez pas trop de quelques mois pour vous y atteler. Sauf, si vous le faites aménager par un professionnel, il y a quelques astuces à connaître pour un aménagement de van au top ! Explications.

Le coin couchage

Lorsque l’on avale des kilomètres de bitume par jour, il faut nécessairement un bon lit pour s’y reposer. Choisissez de préférence un coin qui ne sera destiné qu’au sommeil. Soit par le biais d’un lit peigne, avec des lattes qui se rabattent en banquette la journée.

Soit par celui d’un lit en hauteur qui ne servira que de lit… Evitez les amoncellements de matelas et couettes, les courbatures vous rappelleront à l’ordre rapidement. Le sommeil est essentiel, et surtout pendant les vacances.

La cuisine

Intérieure ou extérieure c’est au choix de chacun. Mais une cuisine intérieure est souvent plus pratique en cas de mauvais temps. Un petit réfrigérateur est également plus pratique qu’une simple glacière. N’oubliez pas les rangements, dans une cuisine, il faut pouvoir caser l’ouvre-boîte, la passoire etc… Il est possible d’aménager un petit coin cuisine fixe de préférence.

L’isolation

Là encore tout dépend du lieu de vos pérégrinations… Si les nuits sont plutôt humides, mieux vaut éviter la laine de verre. Elle est économique mais craint l’humidité. Evitez aussi la laine de bois qui alourdira considérablement votre van. Les spécialistes conseillent une isolation en panneau de liège noir ou en laine de chanvre.

Les aérations

Elles ne sont pas à prendre à la légère car elles sont nécessaires pour l’homologation de votre véhicule. N’oubliez pas qu’un contrôle technique est désormais obligatoire pour les vans aménagés. L’air doit impérativement être renouvelé pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Elles peuvent s’avérer mortelles surtout dans un espace aussi confiné que celui du van.

La douche

Dans un petit van, la douche solaire restera la meilleure solution pour ne pas grignoter trop d’espace à l’intérieur. Qui plus est, de nombreuses stations-services proposent des douches à 2 ou 3€, tout comme certaines structures municipales. Renseignez-vous avant de prendre la route mais la douche ne semble pas essentielle aux vanlifers ! En utilisant des produits écologiques pour vous laver, un point d’eau ou un ruisseau peuvent parfaitement faire l’affaire.

L’électricité

Le plus sûr étant d’opter pour des panneaux solaires de 200 watts avec une batterie au gel de 165 ampères / heure. Ainsi vous n’aurez pas de souci de batterie pour votre smartphone. L’installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur et de préférence installée ou vérifiée par un professionnel. Vous pouvez également utiliser un panneau solaire portable ou un générateur d’électricité.

L’eau

L’équipe du Van Migrateur a choisi une cuve pour stocker l’eau potable sur le côté du van. Ainsi qu’un réservoir pour les eaux usées. Un tuyau d’alimentation passé à l’intérieur du van ou sous le plancher sera d’un grand secours en cas de gel. Vous pouvez également utiliser des filtre à eau portable.

Le toit

Si vous êtes cyclistes ou surfeurs, le toit sera aménagé de galeries pour pouvoir transporter vélos et planches. Mais il est également possible d’ajouter un toit relevable pour gagner de la place pour le couchage par exemple. Depuis peu il existe également des tentes de toit qui se posent sur le toit du van et se replient au petit matin. Un toit relevable coûte environ 6000€ et il faut plutôt faire appel à un professionnel pour son installation.

Combien ça coûte ?

Si vous êtes bon bricoleur, les aménagements nécessaires et basiques vous reviendront au plus à 4000€. Et compter quelques mois de travail ! Si vous faites appel à un professionnel de l’aménagement, la facture affichera entre 6000 et 10 000€ mais vous n’aurez plus qu’à grimper dedans et partir à l’aventure !

