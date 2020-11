Decathlon : Quechua dévoile une étonnante tente de toit gonflable pour camper sur son véhicule

Connue pour ses articles destinés à la pratique de randonnée en montagne, Quechua met à jour son catalogue. Après nous avoir impressionné avec la nouvelle version de sa fameuse tente 2 Seconds en 2019, la marque de Décathlon revient sur le devant de la scène avec une étonnante tente de toit gonflable. D’après ses concepteurs, cet équipement convient à une grande variété de vans : du mythique VW Transporter au Mercedes Vito, en passant par le Peugeot Expert ou encore le Renault Trafic…

Plusieurs années de développement

Cette nouvelle tente signée Quechua a été conçue pour durer. Preuve en est, il aura fallu trois années de développement pour déboucher sur la version finale. Durant cette période, de nombreux tests ont été réalisés pour vérifier les différents aspects du produit, notamment sa résistance au vent et aux intempéries. Les essaies en soufflerie ont montré une capacité à supporter des rafales allant jusqu’à 60 km/h.

Consciente de l’importance qu’on accorde à notre temps, l’entreprise a imaginé une tente qui peut être montée rapidement sur le toit d’un véhicule. Le montage et le démontage ne dureraient qu’une dizaine de minutes. Ils peuvent être effectués par une seule personne. Néanmoins, Quechua recommande une manipulation à deux pour nous faciliter la tâche.

Crédit photo : Decathlon

Un kit complet

Le nouveau produit de Quechua est présenté sous forme d’un kit qui comporte, en plus de la tente, une échelle ajustable ainsi qu’un store extérieur. La marque fournit aussi des mâts, des haubans et des sardines. Pour assurer le confort du campeur, un sommier à lattes en bois est prévu pour poser le matelas gonflable qui mesure 210 cm de long et 130 cm de large.

Crédit photo : Decathlon

Outre le fait qu’elle est gonflable, la tente est amovible, ce qui permet à la voiture de rester en dessous des 2 m de hauteur. La toile Fresh&Black assure quant à elle une meilleure occultation de la lumière ainsi qu’une bonne circulation de l’air.

Côté poids, l’ensemble pèse à peu près 23 kg pour des dimensions de 130 x 37 x 32 cm. Ces caractéristiques physiques ont été pensées pour faciliter le transport et le rangement. À noter que cette tente gonflable signée Quechua avait été déjà proposée en précommande en ligne au prix de 550 €. Un tarif qui est plutôt intéressant compte tenu des caractéristiques annoncées par le fabricant. Le kit arrivera en magasins en mars 2021.