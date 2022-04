En avril, ne te découvre pas d’un fil ! Le dicton ne ment pas cette année, au vu des températures automnales que nous vivons pour ces premiers jours du mois… Le dicton “en mai, fais ce qu’il te plaît” sera-t-il respecté et nous permettra-t-il de nous évader quelques jours pour profiter du soleil ? L’avenir nous le dira ! En imaginant donc que le mois du muguet soit propice aux escapades courtes, peut-être aurez-vous l’envie de vivre ces moments en camping-car ! Mais, un camping-car comme on les imagine, c’est un sacré budget. Si vous possédez (on ne sait jamais) un 4×4 du genre Suzuki Jimny de 2003, voilà ce que vous pourriez en faire : un camping-car confortable ! Un modèle de voiture transformé en camping-car s’est vendu aux enchères pour seulement 9600€, et il n’avait que 165 000 kilomètres au compteur ! Présentation.

La motorisation du Suzuki Jimny transformé

Dans la mesure où le système de transmission intégrale commutable n’a pas de différentiel central, le petit camping-car se conduit exactement comme une voiture à propulsion arrière. Quant à la distance qu’il a déjà parcourue, elle témoigne d’une certaine fiabilité mécanique grâce à son moteur à essence de 1,3 litre à aspiration naturelle, qui développe 85 chevaux à 6000 tr/min et est associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Nous ne savons pas qui a transformé ce véhicule en camping-car, mais avouons que cette transformation semble plutôt réussie !

L’intérieur du camping-car

A l’étage supérieur se trouve un lit de 2.1 mètres de long, mais si vous mesurez plus de 1.80 mètres, vous risquez de vous heurter à la pente du toit ! Le lit peut cependant accueillir deux personnes, mais il faut aimer dormir collés-serrés. Au rez-de-chaussée, on trouve une batterie qui permet d’avoir de la lumière et de l’électricité, mais le camping-car peut également se brancher sur secteur. La cuisine dispose d’une plaque de cuisson à gaz à deux feux et d’un petit réfrigérateur. Il y a également la possibilité d’utiliser l’évier relié à un petit réservoir pour l’eau potable et à un réceptacle pour les eaux usées. La hauteur sous plafond n’est que de 1.5 mètres, mais un petit tabouret a été prévu pour cuisiner assis ! Deux fenêtres latérales et un puits sur le toit apportent la lumière à l’intérieur de la cabine.

L’extérieur du camping-car Suzuki Jimny

Les concepteurs inconnus ont choisi une peinture grise, anti-rayures et des pneus de camping-car Hankook Dynapro. Ils ont aussi intégré une échelle rabattable pour que l’accès au camping-car soit facilité. La roue de secours est attachée à l’arrière du véhicule. Vendu seulement 9600€ aux enchères, il est l’un des camping-cars les moins chers du marché… Il faut juste un peu de temps et d’imagination pour le construire soi-même, mais cela prouve que l’on peut posséder un camping-car sans dépenser les 2 millions d’euros du plus cher du monde : le Prevost H3-45 VIP. Plus d’infos : themarket.bonhams.com