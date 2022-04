Haute-Savoie : cette entreprise transforme les poids lourds en superbes maisons roulantes

Si vous nous suivez, vous savez que nous aimons beaucoup vous présenter des transformations de containers maritimes en maison. Cette fois, c’est un poids lourd qui a servi à Jérôme Delarre, de base pour construire une maison sur mesure. Ce trentenaire originaire de Haute-Savoie n’y connaissait pas grand-chose, quand, en 2012, il s’est lancé dans l’aménagement de son propre camion. Il y vit depuis 10 ans, et en a fait sa profession ! Depuis quatre ans, il est à la tête de l’entreprise CampingTrucks, et il aménage poids lourds, fourgonnettes et camions pour chevaux. Du sur mesure, pour une maison sur roues, avec le confort d’une maison traditionnelle. Présentation.

D’où lui vient cette idée ?

Quand il décide de vivre dans son camion, Jérôme Delarre travaille dans l’événementiel et décide d’adapter son mode de vie à son travail… Plutôt que louer un hôtel ou chercher un hébergement à chaque fois, il part en déplacement sur les festivals avec son camion, au lieu de déplacer des kilos de bagages systématiquement. Au départ, il vit dans un fourgon, mais le confort est spartiate; il passe alors son permis poids lourds et s’achète un camion de 11 mètres de long et de 19 tonnes. Il se transforme alors en autoconstructeur ou en architecte d’intérieur, au choix ! Aujourd’hui, son camion maison dispose d’une entrée, d’un salon, d’une cuisine qui peut accueillir huit personnes, d’une salle de bains, d’une chambre et d’un dressing… Le luxe en somme ! En faisant visiter son camion, il se rend compte que le projet intéresse, et quitte l’événementiel pour créer CampingTrucks !

La demande explose immédiatement

Le jeune s’est lancé avec quelques connaissances en électricité, mais sans aucune autre compétence particulière. Il a tout appris « sur le tas » ! Plomberie, menuiserie, carrosserie… Il s’est trompé, a recommencé, pour parvenir à ses fins en prenant conseils auprès de professionnels de chaque corps de métier nécessaire aux aménagements des camions. Aujourd’hui, le jeune entrepreneur travaille avec trois personnes, et son carnet de commande est bien rempli…

Les clients, eux, sont éclectiques: cela va des familles qui souhaitent embrasser une vie nomade et faire des économies de loyer, à ceux qui souhaitent simplement un véhicule de loisirs pour les vacances. Un projet nécessite environ 250 heures de travail pour un budget de 30 000€ environ (hors achat du véhicule), mais en fonction des demandes, le budget peut aussi monter jusqu’à 250 000€ ! Jérôme Debarre précise que chaque véhicule doit rester roulant, car il n’a pas vocation à construire des maisons sédentaires. Chaque projet est validé par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Ils respectent ainsi les normes concernant le gaz, l’électricité ou la ventilation.

Un modèle coup de cœur : le Renault G270

Découvrez le magnifique Renault G270 aménagé par CampingTrucks ! Avec sa parure en trompe l’œil rondins de bois, il est juste magnifique… A l’intérieur, on découvre un petit bar, une décoration très moderne et une petite chambre que le chien de la famille semble apprécier; ce n’est qu’un modèle parmi tant d’autres déjà réalisés. Vous avez un projet d’aménagement de camion, fourgonnette ou van, vous pouvez contacter CampingTrucks via la page dédiée sur le site internet. Pour information, le siège social de l’entreprise se trouve à Scientrier (74).