Tiny House : un camion de pompier et un camion militaire transformés en maisons sur roues

On sait désormais que les tiny-house comptent sur le marché de l’immobilier. Et comme pour les maisons traditionnelles, il y a certains propriétaires qui s’offrent le luxe de se « fabriquer » des micromaisons sur mesure. Souvenez-vous, la Maison du Facteur Cheval, difficile de trouver plus original !

Dans la catégorie tiny-house spéciale, découvrez Welly, un camion militaire que son propriétaire a transformé en une petite maison, confortable,t évidemment transportable. Avec ce modèle, nul besoin de remorque: le camion se déplace avec sa maison sur le dos, tel un escargot. On vous fait aussi découvrir la tiny-house « camion de pompiers » d’Anna et Sébastian.

La tiny-house camion militaire

Alex est propriétaire d’un Leyland DAF de 1990 qui roulait pour l’armée britannique, et ces camions ne sont pas connus pour être des « bêtes de courses » niveau vitesse. En revanche, niveau robustesse, il n’existe probablement pas mieux pour affronter tous les styles de terrains possibles.

Alex a tout de même changé la boîte de vitesse pour pouvoir atteindre la vitesse minimum autorisée sur autoroute, de 80 km/h en France. A l’intérieur de la tiny-house, on retrouve tout le nécessaire pour une vie minimaliste mais sans manquer de rien. Et il se paie même le luxe d’un grand lit queen size, et d’un poêle à bois pour l’hiver.

Le véhicule permet au propriétaire de s’installer là où il le souhaite et d’en repartir quand cela lui chante. S’il a choisi ce modèle, c’est parce qu’il était le plus facile à entretenir mécaniquement parlant. Il a d’ailleurs modifié cette mécanique afin d’augmenter sa vitesse tout en diminuant sa consommation: il arrive finalement à consommer environ 18l/100 km pour un poids de 9 tonnes.

S’il qualifie son camion de tiny-house et non de camping-car, c’est tout simplement parce qu’il est bien mieux équipée. Le coût de revient de cette transformation de cet engin militaire est d’environ 45 000€, acquisition du camion comprise pour 11 000€ environ.

La tiny-house camion de pompiers d’Anna et Sébastien

En Allemagne, c’est sur un camion de pompiers de 1987 qu’un couple a jeté son dévolu. Même s’ils utilisent pour voyager comme un camping-car, il a toutes les caractéristiques d’une véritable tiny-house.

Le couple a gardé la couleur du camion ainsi que certains aménagements comme la porte latérale coulissante, ou encore la sirène. Les globe-trotters allemands ne souhaitaient pas un camping-car pour leur périple européen, mais une tiny-house spacieuse et confortable pour les héberger avec leurs enfants.

Sébastian, ingénieur de profession, retape pendant de longs mois son camion rouge, aidé de son père qui avait déjà bricolé une maison sur roues.

Ils ont d’abord surélevé le toit pour pouvoir y entrer debout, puis il a fallu aménager l’intérieur : douche, salon, lit deux places, tout leur permet de vivre à l’année dans ce camion. C’est donc là aussi un concept de tiny-house et non de camping-car même si la nuance est infime. Le camion d’Anna est Sébastian est autonome en eau grâce à un réservoir de 100 l et un réservoir pour récupérer les eaux grises. Côté électricité, le camion dispose de panneaux solaires sur le toit.

Pour réaliser ce projet, le couple berlinois a investi 42 000€ dont 12 000€ nécessaires à l’achat du camion. Lorsque que l’on a LES bonnes idées, cela donne des tiny-houses hors du commun mais absolument charmantes !