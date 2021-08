Tiny House : cette entreprise de Gironde propose des kits d’autoconstruction à partir de 12 000 euros

De plus en plus aujourd’hui, les Tiny House deviennent un logement incontournable partout dans le monde. Venant tout droit des Etats-Unis, ce concept encore récent séduit de plus en plus de français. Qui ne rêve pas de pouvoir emmenée sa maison partout ? Avec les Tiny House, c’est possible !

Ces petites maisons construites totalement en matériaux écologiques ont été inventées à la suite de l’ouragan Katrina touchant la Louisiane; elles ont permis à ceux qui n’avaient plus rien de retrouver un toit rapidement. Rapides et faciles à construire, elles sont aujourd’hui une alternative très appréciée de ceux qui souhaitent devenir propriétaire rapidement et de manière responsable.

Pourquoi ces petites maisons ont-elles autant de succès ?

Le concept de la Tiny House connait un véritable succès en France. Grâce à sa petite taille de 30m², la Tiny House est facilement transportable avec un permis BE. De plus, elle permet de devenir propriétaire à moindre coût.

Moins polluante et plus robuste qu’un camping-car, ces petites maisons sont parfaites pour les amoureux de la nature. Malgré leur petite taille, elles contiennent tout le confort de base d’une véritable maison et sont totalement écologiques. Installations sanitaires, couchage, cuisine, matériaux de qualité… tout y est !

Les Tiny House made in Gironde

Parmi les fabricants de Tiny House, nous retrouvons beaucoup de français et notamment Bimify, une entreprise située entre Bordeaux et Lacanau et spécialisée dans la vente et la fabrication de Tiny House sur mesure. Conçues dans un atelier à Sainte Hélène en Gironde, les Tiny House made in Gironde réponde aux différents besoins d’un large public; vous pouvez tout aussi bien y habiter à l’année comme la louer pour vos vacances.

Et les Tiny House Bimify sont construites en acier galvanisé, leur offrant plusieurs avantage,s explique l’entreprise dans un communiqué qu’elle nous a adressé. En effet, grâce à c matériau 100% recyclable, votre maison sur roues aura une structure légère et rapide à construire. De plus, les Tiny House sont conçues pour être parasismique, anti cyclonique et anti-feu. Mais ce n’est pas tout ! Bimify développe tout d’abord une maquette intégrale de votre mini demeure afin de réduire les erreurs possibles lors de la construction. Grâce à ce procédé de construction, votre maisonnette sera beaucoup plus résistante dans le temps: environ 100 ans pour ces Tiny House made in Gironde.

Des Tiny House adaptées à tous les budgets

L’atelier Bimify propose 3 types de finitions afin de s’adapter à tous les budgets:

En entrée de gamme, l’atelier propose un Kit Autoconstruction: ces kits sont livrés sur remoque et contiennent uniquement la structure de la Tiny House, le reste est à faire vous-même. Le délai de construction pour cette finition est de seulement 3 semaines. Pour le prix, tout dépendra du modèle que vous choisirez; le modèle Tiny Duo, par exemple, est à partir de 12 332€ en kit.

Ensuite, Bimify propose une finition Hors d’eau / Hors d’air: cette finition correspond à l’extérieur de la Tiny House fini et l’intérieur de celle-ci à concevoir soi-même. Le délai de construction de ce type de finition est de seulement 1 mois.

Pour finir, la dernière finition que propose l’atelier Bimify est la Tiny House dite Clef en main: celle-ci vous permettra d’habiter dans votre Tiny House dès la réception de celle-ci. Vous n’aurez ni l’extérieur ni l’intérieur à fabriquer vous-même. Pour celles-ci, il faudra compter 2 mois pour la fabrication. Quelque soit votre budget, l’atelier Bimify propose donc des Tiny House adaptées chacun d’entre nous!