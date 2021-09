Immobilier : n’arrivant pas à acheter une maison, un couple construit sa tiny-house pour moins de 35000€

Devenir propriétaire peut parfois relever de l’impossible: en ville, le marché immobilier est saturé ou les prix sont très élevés. En banlieue, ce n’est pas vraiment plus simple ! Depuis que les citadins se sont retrouvés confinés, ils ont des envies de nature et d’expatriation des centres-villes. Cette nouvelle donne n’a pas échappée aux vendeurs et les prix flambent.

Au Royaume-Uni, Grace Stringer et Craig Jukes ne trouvaient pas de maison adaptée à leur budget. Ils ont donc décidé de passer à l’action et de construire une tiny-house, baptisée Tiny-Blue. Avec un coût de seulement 30 000 £ (35 000€), les voilà propriétaires de leur jolie maison.

Des prix qui flambent aussi au Royaume-Uni

Grace et Craig travaillent tous les deux dans une distillerie de gin, et souhaitaient s’offrir une maison dans leur région d’origine, le Worcester. Mais comme dans de nombreusx secteurs, les prix deviennent peu à peu inaccessibles aux plus petits budgets.

En Angleterre, le coût du m² oscille entre 2333€ et 13365€, ce qui est, en moyenne, 2% plus cher qu’en France pour la même surface. Le couple ne souhaitait plus rester en location, ils ont donc décidé de passer à l’auto-construction.

Une tiny-house comme alternative

Puisque le terrain des parents de Grace pouvait leur permettre de réaliser leur rêve, ils ont décidé d’y construire une tiny-house, assez minimaliste. L’important étant qu’elle réponde parfaitement aux besoins du couple. Leur maison qui se compose de seulement deux pièces semble minuscule, mais apparemment, elle suffit à leur bonheur. Le couple n’a pas trouvé d’autres solutions pour se loger ou du moins pas dans leur budget; construire leur propre tiny-house leur semblait alors une évidence, avec de belles économies en perspective.

Les détails de la Tiny-Blue

Le projet débute l’année dernière pendant l’un des confinements. Pour la charpente, ils font appel à Tiny Eco Homes, une entreprise anglaise spécialisée. Ensuite, ce sera un travail d’une année réalisé par le couple : peintures, aménagements, optimisation de l’espace…

Autant dire que sur une aussi petite surface, rien ne peut être laissé au hasard, et il n’y a pas de place pour le superflu. A l’intérieur, on découvre un petit salon chaleureux avec un canapé accueillant et une table suffisamment haute pour y prendre le repas, relate le site fredzone.org.

Dans cette même pièce, une petite cuisine aménagée avec électroménager et rangement leur permet de concocter des bons petits plats. L’extrémité du plan de travail peut également servir de table pour prendre le repas; tout a été réellement pensé pour vivre confortablement dans un tout petit espace.

Pour la salle de bain, comme pour tout le reste, c’est le minimum vital qui est à disposition : douche, lavabo et toilettes. A l’étage, on trouve la chambre et des rangements pour le couple. De nombreuses photos sont disponibles sur le site dailymail.co.uk.

Les tiny-house ou les maisons de demain

Tout le monde ne pourrait peut-être pas vivre dans 20 m² toute l’année… Mais quand on analyse un peu la situation, a-t-on vraiment besoin d’un loft de 200 m² pour vivre confortablement ? Les tiny-houses avaient une mauvaise image voilà encore quelques années, mais aujourd’hui elles deviennent presque la meilleure alternative à une construction classique. Ecologiques et durables, elles se construisent en quelques mois et coûtent beaucoup moins cher qu’une construction traditionnelle.