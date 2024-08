Häuslein dévoile la « Chipper », une mini Tiny House pour 2 personnes à moins de 50 000 €

Les tiny houses, ou micro-maisons, représentent une tendance architecturale et un mouvement social qui a gagné en popularité lors des deux dernières décennies. Ces petites habitations, généralement de moins de 40 m², trouvent leurs origines à la suite de l’Ouragan Katrina en 2005. Elles prennent ensuite de l’ampleur en 2008, lors de la crise des subprimes aux États-Unis. Des maisons pas chères, rapides à construire, voici ce dont les Américains ont besoin à ces époques précises. Depuis, les tiny houses ont parcouru du chemin, et sont devenues un mode de vie à part entière, un choix que l’on fait pour vivre loin de la superficialité et souvent près de la Nature. Je vous embarque, cette fois-ci, à la découverte du Chipper, une minuscule tiny house, conçue par le constructeur australien, Haüstein Tiny House Co. Découverte.

Une petite maison parfaite pour deux personnes

Si vous êtes à la tête d’une famille nombreuse, ce petit espace ne vous conviendra pas, car elle a été imaginée pour deux personnes. En revanche, pour votre retraite dans un coin de Nature, pourquoi pas ? La tiny house Chipper est basée sur remorque à double essieu et a une longueur de seulement 5 m. La plupart des autres remorques atteignent plus de 6 m, comme pour les modèles Baluchon, entre autres. Néanmoins, petite taille ne signifie pas inconfort, bien au contraire, la vie dans cette tiny house paraît super confortable.

Un petit tour de l’extérieur pour commencer

Les murs extérieurs de la tiny house Chipper sont en bois traité thermiquement et recouverts d’acier. Sur l’une des façades, se trouve une porte coulissante par laquelle on accède à l’intérieur. La surface au sol est de 12,5 m² seulement, elle doit être parmi l’une des plus petites tiny houses que nous vous avons présentées sur NeozOne. Bien entendu, elle est de plain-pied, sans étage, ni mezzanine. Livrée brute, certaines options peuvent être ajoutées, comme des appareils électroménagers et des meubles. Alimentée par un branchement de type camping-car, elle peut aussi adopter un mode de vie nomade en installant des panneaux solaires sur le toit. De plus, pour une vie hors réseau, il est aussi possible de choisir, en option, des réservoirs d’eau, et des toilettes sèches, à compost.

Visite guidée de l’intérieur de la tiny house Chipper

L’entrée de cette tiny house s’ouvre sur un séjour/chambre compact, mais lumineux, inondé de lumière naturelle grâce aux grandes baies vitrées et aux bandes lumineuses judicieusement placées. Un petit canapé se trouve sous un lit en mezzanine, et face à lui, une télévision est fixée au mur pour les moments de divertissement. L’étroitesse des lieux permet tout de même d’intégrer une petite cuisine fonctionnelle avec un espace de rangement. Elle s’équipe d’un évier, d’une plaque de cuisson à induction, et dispose d’espaces prévus pour un lave-vaisselle, un réfrigérateur, un four et même un lave-linge/sèche-linge en option. Enfin, la visite se termine par la salle de bains, qui jouxte la cuisine et à laquelle on accède par une porte coulissante.

Elle comprend une douche, un petit lavabo et des toilettes à chasse d'eau standard, ainsi que des rangements supplémentaires. Si jamais vous êtes expatriés en Australie, sachez que ce modèle est disponible à partir de 79 090 AUD (environ 46 700 €). Pour en savoir plus, ou découvrir l'univers complet du fabricant australien, rendez-vous sur le site officiel : hauslein.com.au.