Immobilier : Il sera impossible de louer une maison ou un appartement s’ils ne sont pas correctement isolés

Si vous êtes locataires, vous louez peut-être ce que l’on appelle aujourd’hui, une « passoire thermique » … Ces logements mal isolés qui s’avèrent être des gouffres financiers pour leurs locataires, mais également un problème environnemental.

Un logement mal isolé consomme bien plus d’énergie qu’un logement semblable à l’isolation parfaite ! Une loi vient d’être validée par le conseil constitutionnel, elle interdira à la location, dès le 1er janvier 2028, tous les logements qualifiés de passoire thermique. Les objectifs de cette loi étant multiples : protéger les locataires, mais également la planète… Et forcer les propriétaires à louer des logements décemment isolés… On vous explique tout !

Que dit cette nouvelle loi ?

Si les députés souhaitaient que cette loi entre en vigueur dès 2023, le Conseil Constitutionnel l’a validée pour le 1er janvier 2028. La raison invoquée étant de laisser le temps suffisant à tous les propriétaires pour réaliser les travaux d’isolation nécessaires.

Concrètement, un logement en location ne devra pas dépasser les 450 kWh/m² par an. Cela comprend les dépenses énergétiques telles que le chauffage, l’eau chaude, l’éclairage, la climatisation et les ventilations. Plus de 90 000 logements seraient concernés, avec 70 000 dans le privé.

Pourquoi cette loi ?

Outre le fait que les dépenses de chauffage soient une part conséquente dans un logement mal isolée, cette loi a trois objectifs principaux :

Protéger les locataires des énormes factures énergétiques.

Permettre aux propriétaires d’effectuer les travaux nécessaires pour passer sous la barre des 450 kWh/m² et par an.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De plus au 1er janvier 2028, si les logements sont classés F et G par le diagnostic de performance énergétique (DPE), les propriétaires ne pourront pas augmenter les prix des loyers lors de renouvellements des baux.

Le calendrier précis à respecter

Au 1er janvier 2025, les logements de catégorie G dont le coût électrique est évalué à 5940€ par an, ne pourront plus être loués. Le 1er janvier 2028, cela concernera les logements classés en catégories E et F.

Cela semble soulever quelques questions pour les locataires déjà dans les logements et pour les propriétaires. Du côté des locataires, il semblerait que les logements déjà occupés n’entrent pas dans le cadre de ces travaux d’isolation à effectuer.

Et pour les propriétaires, certains estiment que les travaux de leur parc locatif seront trop onéreux. Ils envisagent donc soit de revendre, soit d’être hors-la-loi ou encore de laisser leurs logements vacants. Est-ce donc vraiment la solution pour palier le manque de logement en France et faire face au mal-logement ? On peut se poser la question ! Toujours est-il que la loi est désormais votée et qu’elle devra être appliquée !

Comment isoler votre maison ?

Si vous vivez déjà dans une maison mal isolée, il existe quelques astuces pour se protéger du froid ou de la chaleur. Les gros travaux d’isolation sont onéreux, mais en suivant ces quelques conseils vous gagnerez quelques degrés…

Investir dans des tapis ou de la moquette au sol. On vous l’accorde, la moquette n’est plus vraiment à la mode, cependant elle est bien plus chaude et isolante que le carrelage. Vous pouvez aussi ajouter des tapis au salon ou en descente de lit, ils garderont un peu de chaleur

Fermer vos volets ou investissez dans des stores ! Cela peut paraître évident, mais fermer les volets permet de conserver la chaleur… Les stores déroulants sont également une excellente alternative ! Qui plus est, vous n’avez pas besoin de laisser entrer le froid pour les fermer !

Sur les murs, vous pouvez poser de la peinture isolante, des pierres de parements ou des panneaux de liège ! Des travaux peu onéreux qui permettront d’ajouter une épaisseur à vos murs et donc de conserver la chaleur.

Placer une feuille d’aluminium derrière le radiateur : des murs isolés et chauffants

Disposez des feuilles ou des plaques d’aluminium derrière vos radiateurs ou autour de votre poêle à bois, elles permettront une meilleure diffusion de la chaleur.

Installez un boudin sous votre porte, et des isolants adhésifs autour de vos fenêtres si vous n’avez pas la possibilité de les changer pour du double vitrage par exemple.

Il existe depuis quelques années des aides de l’Etat pour encourager à la rénovation énergétique. Elles sont généralement soumises aux revenus imposables, mais peuvent être un vrai plus pour isoler son logement. Retrouvez les différentes primes à la rénovation énergétique sur le site Leroy Merlin.