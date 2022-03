Van Life Builds : un fourgon spécialement aménagé (avec terrasse) pour les aventuriers

Implantée à Bristol, au Royaume-Uni, Van Life Builds est une entreprise spécialisée dans la conversion d’utilitaires en camping-cars. Conscients du fait que nous avons tous envie de partir à la découverte du monde par nos propres moyens, ses designers n’hésitent pas à faire appel à leur créativité pour concevoir des véhicules d’aventure répondant à nos différentes exigences. L’un des derniers projets de la société est un van Mercedes Sprinter personnalisé à la demande d’une famille britannique. Long d’environ 7 m, le véhicule a été aménagé à la manière d’une véritable maison. Comme si cela ne suffisait pas, il arbore une terrasse sur le toit, et se dote même de deux hamacs amovibles !

Un van au design fantastique

Cet exemplaire customisé par Van Life Builds fait sans aucun doute partie des fourgons aménagés les plus cosy que nous avons découverts dernièrement. Il répond au problème du manque de confort ressenti par les vacanciers lorsqu’ils s’aventurent loin de leur demeure. À l’intérieur, tout a été pensé pour que les occupants se sentent comme chez eux. En fait, le fourgon converti peut accueillir jusqu’à 6 individus. Les placages en bois blanc associés aux surfaces en bois de noyer offrent une atmosphère chaleureuse qui évoque quelque peu le style scandinave. Le camping-car intègre en outre de multiples espaces modulables; c’est par exemple le cas des sièges de la cabine qui peuvent se tourner vers l’arrière pour faire office de canapé.

Bien équipé

Le salon comprend aussi deux tables pivotantes ainsi que deux banquettes qui peuvent être raccordées à l’aide de coussins supplémentaires pour former un lit pour enfant. Un lit pour adulte se trouve à l’arrière, au niveau de la soute. Il s’agit d’un espace de couchage pouvant accueillir deux personnes. Il existe de multiples espaces de rangement dans ce camping-car signé Van Life Builds. Les designers ont notamment prévu un meuble à épices et un meuble pour ranger les assiettes et les ustensiles de cuisine. La cuisine justement est d’ailleurs dotée d’un réfrigérateur et d’une gazinière à deux feux. À noter qu’il est possible d’utiliser un barbecue à l’extérieur; il suffit de le raccorder à l’alimentation en gaz.

Une terrasse et des hamacs

Le van dispose aussi d’une salle d’eau, qui se situe au milieu et comporte une douche à l’italienne, sans oublier les WC. Mais ce qui nous épate le plus, c’est la terrasse sur le toit: accessible depuis l’intérieur à partir d’une lucarne ouvrante qui surplombe la couchette supérieure, cet espace de détente est équipé d’un canapé d’angle. Le toit abrite également deux panneaux solaires. Enfin, au cas où vous ne souhaiteriez pas prendre de la hauteur, Van Life Builds a installé à l’extérieur des potences pouvant supporter deux hamacs ! Plus d’infos : vanlifebuilds.com