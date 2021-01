Camping-Car : Pössl proposera 25 van aménagés en 2021

Si vous êtes camping-caristes, vous connaissez forcément la marque Pössl ! C’est aujourd’hui le plus gros aménageur de van et fourgon en Europe. Et il faut bien avouer que ce constructeur fait beaucoup d’efforts pour garder sa place de leader !

En se renouvelant chaque année, et en proposant de nouveaux modèles innovants, l’entreprise allemande ne laisse personne indifférent. Pour 2021, 25 modèles seront disponibles au catalogue. Parmi eux, trois inédits, et l’évolution de l’un des modèles phares de la marque. Alors qu’ils vendent environ 7000 unités chaque année, l’objectif 2021 passe à 17 000… Présentation.

Pössl aménage des fourgons sous différentes marques comme Globecar, Vanster, Clever, Roadcar ou Campster. Les sites de production de Vielbrunn et Isny (Allemagne) aménagent chaque année 13500 véhicules. Cette année donc, ils espèrent atteindre les 17000. Il faut dire qu’avec les confinements successifs et les distanciations sociales imposées, le camping-car a encore gagné en popularité. Il existe même désormais des restaurants où l’on sert les clients directement dans les camping-cars !

Les innovations pour 2021

Le catalogue de la marque compte 25 modèles, on retrouvera trois inédits dans la gamme D-line et une évolution dans la gamme H-Line

Les D-Line seront au nombre de 18 modèles allant de 42799€ à 52199€) Parmi eux, les Roadcamp et RoadcampR qui, avec leur petit gabarit (5.41m de long) se montrent plus maniables.

Les 2Win, 2Win Plus, 2Win R, 2Win R Plus, P2 Relax et Roadstar 600 L sont un peu plus longs (5.99m) et disposent d’un couchage arrière transversal et de 600 L de réserve d’eau.

Deux petits nouveaux, le 2Win Space et le Space Plus qui verront leurs intérieurs repensés.

Un plus grand gabarit (6.36m) pour les Roadstar 640 DK, Roadcruiser B, Roadcruiser, Roadcruiser Evolution, Roadcruiser Revolution ainsi que les Roadcruiser XL

Les innovations sur le Trenta 600

Le Trenta 600 qui, est en fait, une déclinaison du Trenta 640, mais plus équipé. Avec notamment, un lit transversal pour gagner de l’espace au coin repas. Equipé d’un mobilier beaucoup plus moderne, il offre un réfrigérateur à double porte et des éclairages LED du plus bel effet ! Une porte coulissante vient ouvrir l’accès aux toilettes pour encore plus d’espace.

Et sur le Roadcruiser Evolution ?

Le modèle s’inspire du Roadcruiser Revolution. Sa hauteur se voit réduite de 22 cm. Il dispose d’un lit électrique qui peut remonter au sommet du camping-car, libérant ainsi l’espace en dessous pour du rangement.

Avec ces belles innovations, les camping-cars ont encore de beaux jours, le printemps n’est pas loin, c’est le moment de vous pencher sur les meilleures options pour cet été !