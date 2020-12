Belgique : pour rester ouvert ce restaurateur invente le premier drive-in... Pour camping-car !

Les restaurants sont fermés en France jusqu’au 20 janvier au moins, sauf retournement de dernière minute, et c’est aussi le cas en Belgique ! Alors un restaurateur a eu une idée assez révolutionnaire grâce à cette fermeture forcée… Cette idée perdurera peut-être après la pandémie car elle est réellement novatrice et ingénieuse…

Cela se passe à Tarcienne (Province de Namur) sur le parking du restaurant Matthias and Sea, spécialiste des produits de la mer. Puisque les clients n’ont pas le droit de pénétrer dans son restaurant… c’est lui qui pénètre dans leurs… camping-cars !

Concrètement, c’est assez simple, les camping-caristes se garent sur le parking du restaurant. Et les clients sont servis directement à l’intérieur de leur « maison roulante » ! Avec cette idée, le chef belge peut se targuer d’être le seul restaurant ouvert du royaume ! Et la recette semble fonctionner puisqu’il accueille une bonne dizaine de clients chaque soir…

Gestes barrières et distanciations sociales respectées !

Quant aux gestes barrières, ils sont bel et bien respectés. En effet, le serveur ne pénètre jamais à l’intérieur du camping-car, et les clients mangent avec ceux qui sont confinés avec eux ! Les clients passent commande par téléphone et le serveur vient déposer les plats à l’entrée du camping-car… La desserte se fait en sens inverse évidemment !

Les clients semblent ravis de cette nouvelle manière d’aller au restaurant ! Certes, il faut déplacer le camping-car mais ils peuvent également dormir sur place… Histoire d’échapper un peu à la routine et à la morosité ambiante.

Le chef, Mattia Collu, a eu cette idée, en livrant les restaurateurs qui pratiquent désormais la vente à emporter. Il s’est dit qu’au lieu de livrer ses clients dans leurs camping-car, ils pouvaient tout aussi bien venir à lui..

Lepremier Drive-In pour camping-car belge était né ! Il faut dire que les ventes de camping-car s’envolent, les touristes peuvent ainsi profiter des joies des vacances sans subir la foule des hôtels ou des campings ! Il y a probablement là un sacré filon à exploiter, une fois que cette pandémie mondiale sera derrière nous !

