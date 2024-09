Tesla Van : ce van aménagé 100 % électrique inspiré du Tesla Semi a vraiment de quoi séduire

Le monde du camping-car s’est beaucoup transformé ces dernières décennies. De nos jours, les automobilistes semblent avoir oublié l’idée de rouler avec de grands véhicules. Les fourgonnettes ainsi que les pick-up aménagés pour le camping sont ainsi devenus à la mode. À en juger par l’une de ces dernières créations, le jeune designer allemand Dominic Brinkmann semble avoir bien compris ce changement de paradigme. En effet, il a imaginé un concept de camping-car électrique en l’honneur du Tesla Van. Pour rappel, la firme d’Elon Musk avait déjà fait allusion à un camper van plusieurs années auparavant, suscitant un vif intérêt de la part des adeptes de véhicules électriques.

Les traits caractéristiques de Tesla au rendez-vous

Ce concept de Tesla Van, venu tout droit d’Allemagne, pourrait ainsi faire rêver certains d’entre nous. Bien sûr, son concepteur a tenu compte des traits caractéristiques des véhicules électriques de la marque américaine. À commencer par le bec typique des Model Y et S. Il faut cependant dire que le camping-car fictif s’inspire en grande partie du tracteur de semi-remorque de la firme : le Tesla Semi. Avec un design alliant innovation et luxe, il ne manquera pas d’impressionner par son look futuriste aux allures de fourgonnette. À ce propos, on peut dire qu’il fait penser au porteur ID Buzz de Volkswagen.

Quid de l’intérieur ?

Dominic Brinkmann a soigné tous les aspects de son Tesla Van dont l’extérieur affiche des lignes aérodynamiques ainsi que des angles arrondis. Comme si cela ne suffisait pas, le designer a prévu une porte coulissante sur le côté. Il est également possible de monter à bord par l’intermédiaire de deux portières qui donnent directement accès au poste de pilotage. L’intérieur promet d’être à la hauteur des attentes des utilisateurs contemporains avec un mariage entre le bois et le tissu. On y trouve notamment un grand écran placé en hauteur ainsi que deux banquettes positionnées face à face. À cela s’ajoutent une table pivotante et des sièges pivotants.

Une autonomie de plus de 500 km

Fait intéressant, le jeune créateur allemand est allé jusqu’à donner à son concept de camping car Tesla des caractéristiques techniques. Le véhicule électrique de loisirs aurait ainsi une autonomie de 640 km et proposerait la recharge rapide. Pour permettre aux campings caristes de profiter au mieux de leurs périples, la conduite autonome serait au rendez-vous.

Bien sûr, il s’agit de simples imaginations, mais ce travail pourrait aider le constructeur américain dans le développement du mystérieux Tesla Van déjà tant attendu par les passionnés. À noter que Dominic Brinkmann a mis en place un configurateur en ligne pour son camper van. Plus d’informations sur le compte X de Dominic Brinkmann. Un tel camping car électrique pourrait-il vous intérresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .