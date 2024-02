Campboks, cette « boite » transforme n’importe quel van ou utilitaire en camping-car aménagé

Que ferez-vous de vos vacances de printemps ? Un séjour au ski, mais peut-être sans neige ? Une virée dans les Pyrénées-Orientales pour trouver de la chaleur ? Pour vous emmener sur vos lieux de villégiatures favoris, le concepteur autrichien Campboks, dévoile, un camping-car tout-en-un révolutionnaire dans lequel le confort et praticité sont au rendez-vous. Le marché du camping-car est en plein essor. En 2021, 102.027 camping-cars ont été vendus (30.809 neufs et 71.218 d’occasion), un record historique selon le syndicat des véhicules de loisirs (Uni VDL). Peut-être, allez-vous craquer pour cet ingénieux « camping-car dans une boîte », qui repousse les limites du camping-car traditionnel. Présentation.

Le concept Campboks, qu’est-ce que c’est ?

Boks, comme box, et donc boîte en français, ce n’est pas réellement un camping-car que propose le concepteur autrichien, mais plutôt une évolution intelligente. C’est, en effet, une boîte qui s’intègre dans différents véhicules, mais nous y reviendrons. La Campboks, est bien plus qu’une simple cuisine et un lit que l’on trouve habituellement dans ce type de boxes. Effectivement, outre la kitchenette et le lit, le kit comprend également un ensemble de salle à manger extérieure, deux salons intérieurs avec canapé. Ajoutons encore, un espace de travail et même une configuration de salle de bain qui s’intègre parfaitement dans la boîte. Elle s’installe en quelques minutes à peine et transforme votre véhicule, en camping-car, prêt à vous faire découvrir le monde, en toute autonomie, ou presque.

Un petit tour à l’intérieur s’impose…

Campboks conserve la formule d’une cuisine coulissante sous une plate-forme de couchage dépliante, mais y ajoute de nouveaux éléments originaux. En effet, le kit présente des bancs coulissants sous les principaux coulissants gauche et droit, accompagnés d’un plateau de table central coulissant. Cette configuration crée une salle à manger de style table de pique-nique pour deux à quatre personnes. Côté conducteur, le grand coulissant abrite une cuisine complète avec évier, réchaud de camping, et même une douche extérieure.

Campboks a également pensé aux travailleurs nomades en ajoutant un espace de travail grâce à la table coulissante et aux plateaux Eurobox disponibles. Du côté du couchage, le concept est aussi totalement innovant. En effet, contrairement aux modèles traditionnels, le lit Campboks se replie en un cadre en A, se transformant en des sièges intérieurs et une zone de détente dans la zone du hayon. Lorsqu’il est temps de dormir, la section avant du canapé se retire, transformant le cadre en A en un lit plat en quelques secondes. En termes de poids, le kit Campboks, avec ses équipements supplémentaires, atteint 140 kg.

Combien coûte le concept Campboks ?

Campboks propose ce système depuis l’année dernière, suscitant l’enthousiasme lors de salons majeurs du camping-car. Les prix de base varient de 6 590 € à 7 990 €. Il est également possible d’ajouter des options supplémentaires telles que les toilettes sèches à séparation Boxio et les couvercles Eurobox disponibles en modules complémentaires. Sachez, pour terminer, qu’il est compatible avec plusieurs fourgonnettes de taille moyenne du marché européen, telles que le VW Transporter, la Mercedes-Benz Classe V/Vito et le Renault Trafic. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : campboks.at. Que pensez-vous de ce nouveau concept ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .