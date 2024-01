Vanderer 2CV Elektro, un mini camping car électrique vintage aux allures de deudeuche

Les nostalgiques de la Deudeuche vont probablement adorer ce qui va suivre ! En effet, après le lancement officiel par Citroën de son propre camping-car, Caravan Grebner, concessionnaire allemand de camping-cars, s’est associé à l’atelier de conversion Vanderer et au fabricant italien de kits de carrosserie Caselani pour créer un camping-car électrique. Le nouvel e-Berlingo s’inspire du classique fourgon de livraison Citroën 2CV Fourgonnette et fait entrer la célèbre 2 CV, commercialisée pour la première fois en 1948, dans le monde du camping-car. La fourgonnette 2CV, elle a été commercialisée 1951 et fut la première à disposer d’une traction avant. Elle était la fourgonnette des artisans et marchands ambulants, au bruit inimitable et reconnaissable entre mille ! Le mini camper électro-rétro 2CV est tout simplement magnifique. Découverte.

Quelle est cette « œuvre d’art » ?

Le Berlingo moderne est techniquement le successeur du modèle 2 CV de type AU, mais il a été évidemment très modernisé. Cependant, Caselani a fait de son mieux pour ramener certaines des caractéristiques originales de la 2CV AU avec son kit carrosserie Berlingo, ajoutant des phares ronds, un capot stylisé et des panneaux de portes arrière et latéraux ondulés. Pour le kit arrière, les designers ont confié la tâche d’aménagement à l’entreprise Vanderer et son kit « One ».

Un petit tour à l’intérieur de ce kit arrière ?

Le kit One propose un salon/lit convertible à modules multiples avec une cuisine intérieure/extérieure coulissante. Il comprend une plaque de cuisson à induction à l’intérieur, un espace de préparation extérieur avec une cuisinière à gaz secondaire, un évier, un réfrigérateur disponible et une table à manger intérieure dépliante. Le toit relevable double la capacité de couchage du mini-camping-car de 187 pouces (475 cm) à haut rendement pour accueillir quatre occupants pendant la nuit. Il se replie à l’arrière de la fourgonnette et laisse assez d’espace pour accueillir cinq personnes. Il se retire également facilement pour libérer de l’espace pour deux sièges supplémentaires ou du matériel supplémentaire, permettant au van de base de continuer son rôle de véhicule utilitaire quotidien pratique.

Et, techniquement, cela donne quoi ?

Le mois dernier, Citroën a lancé un e-Berlingo actualisé avec une batterie LFP de 50 kWh qui promet jusqu’à 320 km d’autonomie. Cela représente une belle avancée en comparaison avec l’ancien e-Berlingo qui disposait d’une autonomie de 285 km en version plus courte « M » ou de 278 km en version XL. Caravan Grebner prévoit de proposer le Vanderer 2CV Elektro en édition limitée à 200 modèles dans le cadre de sa série Retro Camper, qui comprend par ailleurs des camping-cars fondés sur les conversions de fourgonnettes Citroën Type H et HG de Caselani.

Le camping-car fera sa première mondiale au salon du camping-car et du tourisme CMT 2024 qui débutera le 13 janvier à Stuttgart. En revanche, pour des informations plus détaillées, il va falloir patienter jusqu'au 13 janvier, date de sa présentation et probablement de sa future commercialisation. En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur grebner-wohnmobile.de et sur vanderer.eu.