Caselani ressuscite la mythique fourgonnette 2CV en relookant la Citroën Berlingo électrique

Si vous avez entre 40 et 50 ans, vous vous souvenez sans doute d’une voiture au bruit incomparable, la fourgonnette 2 CV, qui était la préférée des artisans de l’époque ou des livreurs. Cette fourgonnette produite par Citroën de 1951 à 1977 a été vendue à 1.3 million d’exemplaires, tous types confondus. Cette voiture mythique inspire toujours les créateurs et vient de faire un bond dans notre époque… L’hommage à cette voiture nous vient du designer italien Caselani, David Obendorfer et de l’équipe de design du constructeur français qui réunit la fourgonnette d’antan avec le Berlingo électrique actuel… Découverte.

A quoi ressemble ce nouveau modèle ?

Ce nouveau véhicule est donc un hommage à la fourgonnette Citroën 2CV, et est proposé en kit de conversion complet avec pour point de départ l’actuel Citroën Berlingo. Il se compose d’une face avant très arrondie, d’une grosse calandre en M affublée du logo de la marque aux chevrons. On retrouve le style incomparable de la fourgonnette sur la tôle ondulée que l’on retrouve sur le capot, le toit, les côtés de la caisse et les portes arrière, ainsi qu’un petit rappel sur les portières avant. Cette fourgonnette totalement relookée, mais que l’on peut facilement identifier comme l’ancienne fourgonnette, devrait être commercialisée par Caselani, sous licence officielle Citroën évidemment.

Un travail d’orfèvre !

400 heures, c’est la durée du travail qu’il faut pour un seul véhicule ! Elle est née de la collaboration entre David Obendorfer et l’équipe de design du constructeur français. Concrètement, la structure de la voiture correspond à l’extérieur du Citroën Berlingo et conserve donc toutes les caractéristiques et le niveau de sécurité du Berlingo électrique. La partie avant, quant à elle, a été complètement repensée d’un point de vue esthétique. Les designers ont en effet remplacé la calandre, les passages de roue et les pare-chocs par des éléments en fibre de verre qui s’adaptent au cadre et sont fixés avec des vis et des clips. Et, c’est dans le nord de l’Italie, dans les ateliers Caselani de Sospiro, que le travail d’assemblage se fait à la main… Toutes ces modifications esthétiques nécessitent près de 400 heures de travail pour une seule voiture.

Quelques détails supplémentaires…

Le Berlingo électrique revisité en 2CV Fourgonnette devrait se décliner en deux modèles: l’un pourra accueillir trois passagers; le second, un modèle vitré qui perd donc son caractère utilitaire, accueillera cinq passagers, comme une voiture pour particulier. Selon les données du constructeur, elle devrait posséder une autonomie de 275 km, comme le Berlingo électrique puisque au niveau de la mécanique, rien n’a été modifié, seul l’aspect esthétique a été repensé pour cette voiture. Normalement, il est déjà possible de la commander pour un début de production en janvier 2023… En revanche, nous n’avons pas trouvé d’information sur son prix de vente !