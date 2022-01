Perdu dans le désert, il transforme sa 2CV (en panne) en moto fonctionnelle

Par la force des choses, il arrive parfois que l’on accomplisse des choses qui nous semblaient irréalisables. C’est probablement ce qui est arrivé à un certain Emile Leray, qui, en 2013 s’est retrouvé coincé dans le désert marocain. En 2013, cet ingénieur électricien de 43 ans, aventurier de surcroît part faire un raid dans le désert à bord de sa vieille 2CV. La mauvaise rencontre avec un rocher près de la ville de Tan-Tan, le laisse sur le carreau, ou plutôt sur le sable… Coincé dans un endroit plutôt hostile avec un véhicule désormais hors d’usage, il va lui falloir pas mal d’ingéniosité pour se sortir de ce mauvais pas… Et il va repartir au guidon d’une moto ! On vous explique comment !

L’histoire d’Emile Leray

C’est donc en 2013 que l’homme entreprend une virée dans le désert mais un accident va le stopper net dans ses élans d’aventure. Sa compagne de route, une 2CV Citroën heurte un rocher… Pour tous, elle serait devenue un tas de ferraille inutile et inutilisable. Mais, pas pour Emile Leray, qui décide de la transformer en une moto… Au moins pour pallier les quelques heures de marches qui le séparent du premier village habité.

Il transforme sa 2CV en moto !

Tout d’abord, il commence par désosser la vieille 2CV pour l’utiliser comme abri… Une sorte de tiny-house pour le désert. Mais s’il veut se sortir de là, il va bien falloir qu’il trouve un moyen… Il démonte donc les trois roues qu’il reste à sa deudeuche et les fixent comme sur une moto à trois roues, au châssis de la voiture… Il parvient à trouver le juste équilibre pour que son engin roulant non identifié puisse le mener à bon port. Il raccourcit ensuite le cadre et fixe les essieux.

Enfin, il choisit le pare choc arrière de la 2CV pour fabriquer un siège de fortune et place le moteur de la voiture devant le siège. Il lui faudra encore placer une suspension sur la roue arrière et caler l’allumage su le guidon. Après 11 nuits et 12 jours de travail acharné, il parvient à rejoindre le village de Tan-Tan pour être rapatrié en France avec son engin insolite !

Une petit anecdote sur le périple du pilote !

Lors de son voyage pour retrouver la civilisation, l’homme fût arrêté par la police marocaine. Il a d’ailleurs écopé d’une amende de 450 € à l’époque car son engin ne répondait aux normes déposées de la 2CV Citroën… Il n’avait probablement pas eu le temps de faire modifier sa carte grise ! Grâce à son invention venue de nulle part, il a pu sauver sa propre vie et a depuis, continuée à fabriquer des objets insolites. Bateau, scie circulaire, ballon de rugby… Ce géotrouvetout des temps modernes passe son temps libre à inventer ! Il explique qu’il ne lui manque qu’une corde à son arc : un avion…. Il rêve de construire un petit avion, mais là il prend le risque de ne plus rien pouvoir inventer d’autre si jamais son avion ne fonctionne pas comme il se devrait !