L’apparition de différents types de matières plastiques, dans les années 50 à 70, a permis de développer des objets et des équipements particulièrement utiles, tels que les casques des astronautes de la mission Apollo 11. Toutefois, elle a également donné à de nombreux designers la possibilité de mettre au point des inventions pas toujours indispensables, à l’instar des réservoirs transparents destinés aux motos. Si, aux premiers abords, ces derniers semblent être plus pratiques que les solutions de stockage de carburant classiques, ils présentent nettement plus d’inconvénients que d’avantages. Ce qui a empêché leur adoption par bon nombre de constructeurs.

Un réservoir esthétique et pratique

Un des principaux avantages des réservoirs d’essence transparents destinés aux motos est, sans nul doute, leur côté esthétique. Ils proposent une allure unique qui ne devrait pas manquer de séduire les amateurs de custom. Par ailleurs, une solution de stockage transparente peut être assez commode, dans la mesure où elle ne nécessite plus de jauge de carburant. En effet, elle permet d’inspecter visuellement la quantité d’essence restante et, par conséquent, d’évaluer plus précisément la distance pouvant être parcourue avant de se rendre à une station. Pour information, ce côté pratique a encouragé Honda Motor à mettre au point un réservoir transparent en résine. L’entreprise nippone a déposé un brevet pour protéger son invention en 2005.

De nombreux inconvénients

Les réservoirs de moto transparents sont esthétiques et permettent de visualiser aisément la quantité de carburant, mais peuvent comporter des risques non négligeables pour les motocyclistes. Ils pourraient jouer le rôle de lentille en raison de leur forme, converger la lumière du soleil sur une partie du carburant, entraîner une surchauffe et une évaporation rapide, ainsi qu’une augmentation significative de la pression. D’autre part, contrairement aux réservoirs classiques, ils sont plus fragiles et peuvent se briser facilement en cas de choc.

Hormis les problèmes de sécurité, l’exposition prolongée du carburant aux rayons du soleil peut le dégrader et entraîner des dysfonctionnements au niveau du moteur. Comme autres inconvénients des dispositifs de stockage transparents, on peut citer les matériaux qui les composent et leurs coûts de fabrication. Ces réservoirs sont généralement conçus à partir de verres ou de matières plastiques qui ont une faible résistance aux agressions chimiques et aux rayons UV. Concernant les coûts, leur conception peut être plus ou moins complexe et nécessiter des matériaux plus onéreux que ceux des solutions de stockage classiques.

Kawasaki Z900 Yoshiwara Factory et son « skeleton tank »

Si les réservoirs transparents comportent des inconvénients qui rebutent de nombreux constructeurs, certains préparateurs n’hésitent pas à les utiliser pour créer des motos uniques, comme la Kawasaki Z900 Yoshiwara Factory. Conçue par Yoshi-San, cette dernière est équipée de différentes pièces de la série « Z » de la multinationale japonaise. Elle se démarque par son système de stockage de carburant en résine, baptisée « skeleton tank », mais aussi par son carénage réalisé à partir de cette même matière. L’objectif de son concepteur est de rendre la moto entièrement transparente et de permettre aux motocyclistes d’admirer tous les éléments qui la constituent en mouvement. Cette Z900 arborant un look peu conventionnel a été produite en plusieurs exemplaires. Comment trouvez-vous ces réservoirs transparents et qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .