Le constructeur japonais Honda a essayé de vendre des motos entièrement automatiques depuis plusieurs années, mais certains motards restent hésitants face à cette idée nouvelle. Dans le secteur des deux-roues, il est le seul à continuer de proposer l’option de la transmission automatique à double embrayage (DCT). En 2019, cette solution a tout de même eu un certain succès. Des clients européens ont choisi l’option DCT sur 67 % des modèles de moto Gold Wings, 52 % des NC750X et 45 % des Africa Twins. Il est à noter que le DCT est une boîte de vitesses à six ou sept rapports comprenant deux embrayages électroniques distincts. Grâce à cette technologie, le véhicule peut passer d’une vitesse à une autre presque sans rupture, avec une moindre interruption de la puissance. Les pilotes peuvent l’utiliser en mode entièrement automatique (twist-n-go) ou avec un peu de contrôle.

Mais ce qui empêche les motards très conservateurs d’accepter le DCT est surtout l’absence du levier d’embrayage du guidon gauche. Pour eux, sans cet élément, leur moto perdra son authenticité et ressemblera plus à un scooter. D’ailleurs, certains pensent qu’ils ne pourront plus pratiquer des wheelings sans ce levier gauche. Afin de trouver un compromis, Honda a développé une technologie d’embrayage électronique qui peut être utilisée toute seule ou en simultané avec le levier d’embrayage. Découverte.

Quelles sont les particularités de cette technologie ?

Grâce à un système de commande d’embrayage automatique, les motards ne seront plus contraints de s’accrocher aux leviers d’embrayage dans les gros embouteillages des villes. Ils pourront démarrer, arrêter ou changer de vitesse en douceur, mais de façon instantanée. Et le plus important est que la boîte de vitesses manuelle et le levier d’embrayage de la moto seront conservés. En utilisant le levier gauche, le pilote pourra garder son habitude de conduite.

Mais s’il décide d’ignorer ce levier, à sa place, son véhicule se chargera de contrôler électroniquement l’embrayage. Il gérera automatiquement les démarrages, les arrêts, les rétrogradations et les montées en régime. Le constructeur Honda estime que ce mode de fonctionnement innovant est plus « naturel ». Il est à souligner que les motards pourront passer facilement du mode manuel avec le levier gauche au mode automatique avec le système d’embrayage électronique.

Quels sont les avantages de ce système d’embrayage électronique ?

Ce système d’embrayage automatique pour les motos se distingue par sa taille compacte et sa légèreté. Il pourrait être incorporé dans un véhicule, sans faire d’importantes modifications sur la configuration des moteurs existants. Néanmoins, il sera nécessaire de procéder à la reprogrammation de l’unité de contrôle du moteur (ECU) de la moto. Alors, il se peut que le constructeur n’aille pas le proposer comme accessoire de seconde monte sur le marché. Toutefois, il a déjà déclaré qu’il commencera à installer progressivement cette nouvelle technologie dans ses modèles de motos FUN.

Dans tous les cas, l'intégration de ce système d'embrayage automatique dans les deux-roues sera révolutionnaire. Cela permettra aux motards de rouler de manière plus détendue. Les débutants pourront apprendre à manier le levier gauche, tout en profitant de la technologie d'embrayage électronique pour augmenter de vitesse en toute sécurité et sans risque de caler. En revanche, les motards expérimentés pourront toujours faire de surprenantes figures de wheeling en appuyant sur le levier d'embrayage. Plus d'informations : global.honda.