« Hors normes », Honda dévoile une nouvelle pile à combustible à hydrogène de 150 kW

La 23ᵉ édition du salon H2 & FC EXPO s’est déroulée à Tokyo, au Japon, du 19 au 21 février 2025. L’évènement a été l’occasion pour Honda de présenter ses toutes dernières avancées dans le domaine de l’hydrogène. Le géant japonais en a ainsi profité pour dévoiler la nouvelle version de sa pile à combustible à H2. Contrairement au modèle précédent, dont le développement avait impliqué General Motors, celle-ci a été mise au point uniquement par Honda. Elle accuse une puissance de 150 kW. À titre de comparaison, la version actuelle, intégrée à la Honda CR-V hydrogène, possède une puissance de 92,2 kW.

Plus compact, plus durable

En plus de cette augmentation de la puissance, la nouvelle pile à combustion promet des améliorations plus intéressantes les unes que les autres. Honda a par exemple annoncé une meilleure longévité (plus du double de celle du modèle actuel) ainsi qu’une réduction de la taille grâce à une densité de puissance volumétrique multipliée par trois. Ce qui est également intéressant, c’est qu’en dépit de ces optimisations, le fabricant a réussi à réduire de moitié les coûts de production. Concrètement, le nouveau module pèse 250 kg et affiche un volume de 300 litres. Il mesure 73 × 58 × 70 cm.

Jusqu’à 850 V

La densité énergétique volumétrique, elle, est de 0,5 kW/l, alors que la densité de poids est de 0,6 kW/kg. En ce qui concerne la tension de sortie, elle est de 450 à 850 volts. On sait aussi que la nouvelle pile à hydrogène possède une plage de températures de fonctionnement qui s’étend de -30 °C à +60 °C. La plage de températures de stockage, elle, est de -40 °C à +60 °C. Pour garantir un fonctionnement optimal en toutes circonstances, le module bénéficie d’un indice d’étanchéité équivalent à IP67. Il est conçu pour être utilisé jusqu’à 3 500 mètres d’altitude. Honda a prévu une interface de communication SAE J1939 dont le débit maximal est de 500 kbit/s.

Un générateur électrique à H2

Le nouveau module d’alimentation fonctionnant à l’hydrogène devrait entrer en production de masse en 2027. Comme indiqué plus haut, Honda a également dévoilé un système de stockage d’énergie stationnaire. Celui-ci est conçu pour les installations de grande envergure telles que les usines et les centres commerciaux. Il s’agit d’un générateur électrique à hydrogène dont la puissance est de 250 kW. Il est possible de connecter 4 unités en parallèle, ce qui permet d’atteindre 1 MW au total. La tension de sortie va de 200 V à 480 V (en mode triphasé). Pour ce produit, la firme japonaise prévoit une mise en production à l’horizon 2026. Plus d’infos : global.honda. Que pensez-vous de cette pile à combustible aux performances améliorées de Honda ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .