LAVO : La batterie domestique à hydrogène reçoit un soutient de taille pour son développement

Les énergies renouvelables sont de plus en plus convoitées alors que de nombreux pays ambitionnent d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Pour en profiter pleinement, il faudra néanmoins utiliser des batteries de stockage efficaces, écologiques et peu coûteuses. Force est effectivement de constater que les cellules au lithium actuelles sont loin d’être la solution idéale pour le stockage prolongé de l’électricité produite par les panneaux solaires et les turbines éoliennes. En plus d’intégrer des terres rares, qui sont des ressources limitées, ces accumulateurs ont l’inconvénient d’être sensibles à la variation de température. De plus, leur recyclage est assez complexe dans la mesure où ils contiennent des composants hautement corrosifs. La jeune entreprise australienne LAVO a alors mis au point une batterie à hydrogène dans le but de changer la donne.

Améliorer le concept du stockage énergétique

Cette solution a été développée en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie. Elle est le fruit de plus d’une décennie de recherche et développement. Avec cette nouveauté, LAVO compte cibler principalement les particuliers qui méritent, selon elle, de pouvoir accéder à un dispositif de stockage énergétique abordable, fiable et respectueux de l’environnement. « Nous réimaginons les solutions énergétiques pour apporter des réponses innovantes, centrées sur le client, qui ont un impact positif à l’échelle mondiale », souligne-t-elle d’ailleurs sur son site web.

Un système de stockage résidentiel pas comme les autres

Le système LAVO Life offre un stockage de longue durée des énergies renouvelables connues pour leur caractère intermittent. Il est fondé sur une technologie de stockage à hydrure métallique en instance de brevet, associée à une batterie lithium-ion, une pile à combustible, un électrolyseur et une plateforme numérique de pointe. Cette combinaison ne permet pas seulement d’améliorer l’efficacité et la fiabilité, mais également de réduire l’impact environnemental grâce à la baisse des émissions. La conservation de l’énergie sous forme d’hydrogène permet un stockage prolongé et sans perte, nous vous avions d’ailleurs présenté cette batterie il y a quelques mois dans cet article.

De l’hydrogène vert

L’idée consiste ainsi à utiliser l’excédent d’énergie produit par les panneaux solaires ou les éoliennes pour électrolyser l’eau et produire ainsi de l’hydrogène vert. Ce dernier, stocké dans des batteries à hydrure métallique, peut ensuite être libéré, en fonction des besoins, pour générer de l’électricité via la pile à combustible à hydrogène. Bien qu’il s’adresse principalement aux particuliers, le système LAVO Life conviendrait également aux applications professionnelles grâce notamment à sa capacité pouvant dépasser les 40 kWh.

À noter que cette innovation est soutenue par les autorités australiennes à travers le programme « Research and Development Tax Incentive ». Il s’agit d’une initiative mise en place pour soutenir les entreprises citoyennes qui développent des technologies pouvant aider l’Australie à atteindre la neutralité carbone. Plus d’informations : lavo.com.au. Allons-nous voir des batteries résidentielles à hydrogène arriver sur le marché ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .