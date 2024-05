LAVO, une batterie résidentielle à hydrogène de 40 kWh pour alimenter les maisons en électricité

L’énergie solaire photovoltaïque est connue pour son intermittence. Autrement dit, les panneaux solaires ne produisent pas (encore) de l’électricité la nuit. De même, leur capacité de production peut significativement baisser le jour à cause des nuages et du mauvais temps. Pour faire face à cette contrainte, on utilise des batteries résidentielles (acide ou au lithium). Cependant, celles-ci sont loin d’être efficaces quand il s’agit de stocker le surplus d’électricité généré par les modules photovoltaïques, surtout dans le cas d’un stockage à long terme. Avec son unité de stockage énergétique innovante, l’entreprise australienne LAVO veut apparemment changer la donne. Il s’agit selon ses affimations, de la première batterie domestique à hydrogène au monde. L’idée consiste à utiliser cet excédent d’énergie pour alimenter un électrolyseur qui produit de l’hydrogène à partir de l’eau.

Une armoire énergétique

Comme vous l’aurez compris, en plus de nécessiter un couplage avec l’installation photovoltaïque existante, le système a besoin d’être raccordé au circuit d’eau courante. Il prend la forme d’une armoire métallique qui mesure 1 680 x 1 240 x 400 mm et pèse 324 kg. Le boitier renferme quatre réservoirs d’hydrogène à hydrure métallique brevetés qui supportent chacune une pression de 30 bars ainsi qu’une batterie au lithium de 5 kW. Une pile à combustible à hydrogène et un convertisseur de tension sont également prévus. LAVO a doté sa solution d’une connectivité Wi-Fi afin de permettre un suivi à distance de son fonctionnement, et ce, au travers d’une application mobile dédiée.

Plus performante

L’unité de stockage a été conçue pour pouvoir emmagasiner jusqu’à 40 kWh d’énergie. Comme indiqué plus haut, le surplus d’énergie produit par les panneaux solaires est conservé sous forme d’hydrogène, lequel peut être converti en électricité par l’intermédiaire de la pile à combustible. Du fait de sa capacité de stockage élevée, le système constitue une alternative prometteuse aux unités de stockage à batteries au lithium telles que le Tesla Powerwall 3. En réalité, par rapport aux solutions traditionnelles, celle de LAVO possède une possibilité de stockage bien plus importante. À titre de comparaison, la troisième itération du Powerwall affiche une capacité de batterie de seulement 13,5 kWh.

Prix de l’appareil

D’après le fabricant australien, une seule unité de stockage énergétique LAVO peut répondre aux besoins d’une maison de taille moyenne pendant deux jours. Le seul bémol concerne sans aucun doute la puissance de sortie continue qui est limitée par la capacité de la batterie au lithium ainsi que par la puissance de la pile à combustible à hydrogène qui est de 4 kW.

Concernant son prix, le dispositif coûte actuellement aux alentours de 27 000 euros. Quant à la disponibilité, la batterie est toujours en développement. Plus d’infos : lavo.com. Selon vous, les batteries hydrogène sont-elles l’avenir du stockage d’énergie résidentiel ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .