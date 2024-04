Ultapure : l’entreprise française H2Gremm développe une batterie résidentielle à l’hydrogène vert

Pour profiter pleinement de l’électricité produite par les panneaux solaires, il est conseillé de disposer d’un équipement pour emmagasiner cette énergie et pouvoir l’utiliser lorsque le soleil ne brille pas. Pour cela, on recourt habituellement à une batterie (acide, au lithium, etc.), mais l’entreprise française H2Gremm, basée à Edern, dans le Finistère, mise sur une approche plutôt innovante. Au lieu de stocker l’électricité générée par les modules solaires photovoltaïques telle quelle, elle a développé une technologie qui permet de la conserver sous forme d’hydrogène. Il s’agit d’ailleurs d’une solution de stockage pouvant répondre à des besoins à long terme.

Un dispositif de la taille d’un réfrigérateur

Le système mis au point par H2Gremm comprend un générateur ayant des dimensions plus ou moins comparables à celles d’un réfrigérateur. L’idée consiste à produire de l’hydrogène vert à partir de l’excédent d’énergie produite par les panneaux solaires résidentiels. Comme vous l’aurez compris, la technologie implique l’utilisation d’un électrolyseur qui, alimenté par l’énergie solaire, sépare l’hydrogène de l’oxygène, ces deux molécules étant présentes dans l’eau. Pour distribuer sa solution, l’entreprise finistérienne s’appuie sur Trecobat, leader breton de la construction de maisons individuelles.

Une économie pouvant dépasser les 20 000 €

Cette solution innovante serait en mesure de couvrir plus de 80 % des besoins annuels en électricité d’une famille de quatre personnes. D’après son concepteur, en plus de pouvoir réduire l’empreinte carbone des ménages, elle peut significativement contribuer à la baisse de la facture énergétique. Trecobat évoque une économie pouvant aller jusqu’à 25 000 euros sur 20 ans ! L’hydrogène est un vecteur d’énergie de plus en plus convoité dans le secteur du transport, mais son utilisation au sein des logements reste encore rare. Voilà pourquoi l’entreprise a opté pour l’appareil inventé par son partenaire finistérien pour équiper les maisons de ses clients. La société évoque une initiative soutenue financièrement par le Fonds européen de développement régional et la Région Bretagne.

Améliorer le rendement des installations photovoltaïques

L’intérêt de ce nouveau système d’énergie renouvelable réside dans le fait qu’il produit de l’hydrogène vert à partir l’énergie solaire. Ce gaz est ensuite stocké dans des réservoirs placés à l’extérieur des maisons pour des raisons de sécurité. Pour le convertir en électricité, on utilise une pile à combustible à H2. Régis Croguennoc, directeur technique chez Trecobat, affirme que cette innovation aide à augmenter le rendement des installations solaires.

D’après lui, les panneaux solaires seuls assurent 30 % maximum des besoins du foyer, un taux qui peut monter jusqu’à 40 % si on utilise des batteries conventionnelles. Cependant, avec la solution développée par H2Gremm, il serait possible de couvrir jusqu’à 88 % de ces besoins. Plus d’infos : h2gremm.com. Pensez-vous que l’hydrogène résidentiel soit une solution d’avenir ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .