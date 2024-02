Solhyd invente le panneau solaire résidentiel qui extrait l’hydrogène de l’air

L’utilisation massive de l’hydrogène vert pourrait réduire considérablement la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial. En effet, ce carburant sans carbone peut être utilisé pour de nombreuses applications telles que la production d’ammoniac et d’engrais azotés, la sidérurgie, l’industrie chimique, les transports, etc. Jusqu’à présent, son coût demeure nettement plus élevé que celui des énergies fossiles. Cependant, les énergéticiens espèrent une baisse progressive des prix au fil des années grâce aux progrès technologiques dans la filière. Récemment, la start-up belge Solhyd, située près de Louvain, vient notamment de présenter ses panneaux à hydrogène alimentés par l’énergie solaire. Cette technologie innovante serait l’aboutissement de nombreuses années de recherche au sein de l’Université catholique de Louvain. Découverte.

Comment fonctionne ce panneau à hydrogène solaire ?

Cette nouvelle technologie représente une avancée notable dans la filière hydrogène. Contrairement à un panneau photovoltaïque classique qui produit de l’électricité, ce nouveau panneau génère directement de l’hydrogène propre à partir de l’humidité de l’atmosphère et de l’énergie solaire. Sur son site web, cette start-up louvaniste explique les étapes de production d’hydrogène à l’aide de ce système. Selon elle, le dispositif capte les molécules d’eau contenues dans le flux d’air qui y pénètre. Simultanément, il reçoit la lumière du soleil et la transforme en énergie, utilisée pour séparer l’eau en hydrogène et en oxygène.

D’après ce fabricant belge, cette technologie peut fonctionner dans plusieurs endroits du monde. Chaque unité de panneau pourrait produire 6 à 12 kg d’hydrogène par an en fonction des conditions météorologiques dans sa région d’installation. Plus le système reçoit de la lumière et produit de l’énergie, plus la quantité d’hydrogène obtenue sera élevée. En outre, ce dispositif contient des matériaux peu coûteux et faciles à trouver. Il n’utilise aucun métal critique ou rare, ce qui assure un coût de fabrication moins élevé. Un autre avantage important, c’est que celui-ci ne comporte pas des câbles encombrants. On y trouve seulement une prise servant à collecter l’hydrogène gazeux généré.

Où en est-il actuellement ce projet ?

Avec sa nouvelle technologie, cette entreprise vise à rendre moins cher et accessible au plus grand nombre ce carburant propre. Il est toutefois à noter que, pour le moment, Solhyd n’est pas encore prêt pour une production de masse de son innovation. Son équipe est composée de sept professionnels, qui produisent les panneaux de manière artisanale dans une ferme d’essai située à Louvain, en Belgique. Bien que cette entreprise soit encore jeune, elle a une vision très ambitieuse.

Selon le CEO et cofondateur de l’entreprise Jean Rongé à L’Echo, ce fabricant projette de réaliser des panneaux capables de produire jusqu’à 50 000 tonnes d’hydrogène par an d’ici à 2030 et jusqu’à 150 millions de tonnes d’ici à 2050. Son offre vise à concurrencer le gaz et le pétrole, mais non l’industrie solaire. Elle pourrait contribuer à répondre à la hausse de la demande d’énergie renouvelable dans le monde. Grâce aux financements des investisseurs, la start-up peut augmenter sa production et réaliser des projets pilotes pour démontrer les performances de son produit à plus grande échelle. Elle prévoit d’inaugurer une première usine de production automatisée d’ici à 2026.

Les améliorations possibles

Ce système produit de l’hydrogène gazeux à basse pression, qui peut être utilisé directement ou stocké à des pressions élevées ou encore transporté à l’aide des pipelines. Il libère seulement de l’oxygène dans l’atmosphère. Dans ses prochains travaux, la start-up souhaite explorer les possibilités de collecter et de stocker ce gaz résiduel O2. D’ailleurs, elle travaille à adapter cette technologie au réseau électrique et à d’autres sources d’énergie renouvelable afin d’améliorer la production d’hydrogène. Il est bon de préciser que cette entreprise développe déjà les prochaines générations de cette innovation (Solhyd 2.0). Plus d’informations : Solhyd.eu. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .