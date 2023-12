Delphy, l’invention d’un système de stockage d’hydrogène vertical et souterrain « unique au monde »

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’hydrogène propre fait partie des principaux piliers de la décarbonation du système énergétique mondial. En effet, ce combustible joue un rôle important dans le scénario « zéro émission nette » envisagé en 2050. Il contribue à réduire les émissions mondiales de CO2. Il est aujourd’hui utilisé dans des applications de plus en plus larges, entraînant probablement une hausse importante de la demande dans les prochaines années. Afin de s’adapter à la croissance de cette filière, il est essentiel de disposer des solutions de stockage sûres, efficaces et viables. Dans ce contexte, de nombreuses équipes de chercheurs et d’ingénieurs explorent actuellement différentes voies pour stocker efficacement ce combustible. Basée à Meudon, en France, la société Vallourec travaille notamment à développer un système souterrain et vertical de stockage d’hydrogène gazeux, dédié à des applications à grande échelle. C’est une première mondiale, selon son fabricant.

Le déploiement d’un démonstrateur à Aulnoye-Aymeries

Cette nouvelle solution de stockage d’hydrogène gazeux comprimé est composée d’une série de tuyaux et de raccords, dotée d’une technologie d’étanchéité et d’une protection contre la corrosion éprouvées. Elle est conçue pour être déployée verticalement sous la terre. Elle est en mesure de stocker jusqu’à 100 t d’hydrogène de façon réversible. Le stockage de ce vecteur d’énergie s’effectue dans des conditions de sécurité maximales. Étant donné sa grande capacité, ce système s’adresse principalement aux producteurs d’hydrogène vert, aux industries, au secteur de la mobilité lourde, aux opérateurs de réseaux électriques, etc.

Grâce à sa conception compacte et modulaire, cette solution pourrait être intégrée facilement dans des environnements industriels complexes. Dans le cadre d’un essai à l’échelle 1, l’entreprise a installé son démonstrateur Delphy à Aulnoye-Aymeries, où se trouvent sa base industrielle européenne et son centre mondial de recherche et de développement. Lancé en 2022, ce projet est confié à une équipe de 30 experts. Les différents domaines d’expertise de Vallourec ont été sollicités au cours du développement et de l’installation de ce système. Citons notamment la fabrication de filetages, les traitements thermiques des matériaux et les « contrôles non destructifs ».

Une technologie qui soutient la transition énergétique

Le secteur mondial de l’hydrogène pourrait connaître une croissance substantielle dans quelques années. Plus la capacité de production de ce combustible augmente, plus la demande de stockage progresse également. Dans cette optique, la société Vallourec espère ainsi percevoir des revenus de plusieurs dizaines de millions d’euros par unité de stockage. Cette solution de stockage d’hydrogène gazeux comprimé Delphy est comprise dans son offre globale « Vallourec New Energies ».

Cette offre a été créée pour favoriser et soutenir la transition énergétique en Europe et à travers le monde. Celle-ci inclut le stockage d’hydrogène, la séquestration du carbone et la production d’énergies renouvelables (solaire, géothermique, etc.). Ces différents produits de décarbonation devraient garantir 10 à 15 % du résultat brut d’exploitation de cette société d’ici à 2030. Selon Philippe Guillemot, PDG du groupe Vallourec, le marché de l’hydrogène est très prometteur. La société ambitionne ainsi de devenir un des leaders de la transition énergétique et de l’économie bas-carbone d’ici à 2050.

La filière hydrogène vert en Europe

La France est l’un des pays européens les plus engagés dans la production d’hydrogène décarboné. En effet, le gouvernement vise à déployer des électrolyseurs à eau d’une puissance totale de 6,5 GW d’ici à 2030. Simultanément, les solutions de stockage, de transport et de ravitaillement d’hydrogène devraient connaître une évolution significative. En Europe, de nombreux autres pays prévoient de grands projets de production d’hydrogène vert d’ici à 2030, dont 10 GW d’électrolyseurs en Allemagne, 5 GW en Italie, 4 GW en Espagne, 4 à 6 GW au Danemark, 1 GW au Portugal, etc. Pour avoir plus d’informations sur la solution verticale de stockage d’hydrogène Delphy, rendez-vous sur Vallourec.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

