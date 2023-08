L’hydrogène est parmi les candidats favoris au remplacement des combustibles fossiles. Toutefois, le transport et le stockage de ce gaz demeurent l’un des principaux freins à son utilisation. Les scientifiques tentent ainsi de trouver des solutions pour résoudre ce problème et accélérer ainsi le passage à l’hydrogène vert. À ce propos, le travail effectué par une équipe de l’Université australienne Deakin pourrait potentiellement nous mener vers cet objectif.

Plus efficace que la technique de la distillation cryogénique

Dans un article publié dans la revue Materials Today, les universitaires rapportent la découverte fortuite d’une méthode permettant de séparer, de stocker et de transporter des gaz en toute sécurité. De plus, le procédé n’engendrerait aucun déchet. Actuellement, pour raffiner le pétrole et obtenir des gaz destinés à répondre aux besoins des ménages et des industries, nous mettons en œuvre un procédé connu sous le nom de distillation cryogénique. Cette technique est cependant loin d’être efficace tant en termes de rendement que de consommation énergétique. Pourtant, elle assure près de 15 % de la production mondiale d’énergie.

La poudre de nitrure de bore comme ingrédient principal

L’approche sur laquelle se sont penchés les scientifiques de l’université Deakin repose sur un procédé mécanochimique radicalement différent. Elle consiste à utiliser de la poudre de nitrure de bore. Cette substance est connue pour sa taille relativement petite et sa grande capacité d’absorption. Il s’agit aussi d’un produit chimique sans danger. « Il n’y a pas de déchets, le processus ne nécessite pas de produits chimiques agressifs et ne crée aucun sous-produit. Le nitrure de bore lui-même est classé comme un produit chimique de niveau 0, quelque chose qui est jugé parfaitement sûr d’avoir dans votre maison. Cela signifie que vous pouvez stocker de l’hydrogène n’importe où et l’utiliser chaque fois que vous en avez besoin », a expliqué le Dr Srikanth Mateti, auteur principal de l’étude.

Moins énergivore

Avec ce procédé innovant, pour séparer des mélanges gazeux, on introduit la poudre de nitrure de bore et les gaz à scinder dans un moulin à billes. Le gaz est ensuite absorbé par la poudre grâce à la force centrifuge et à l’interaction entre les deux éléments. Une fois absorbé, il peut être stocké et transporté en toute sécurité. Ensuite, pour l’extraire de la poudre de nitrure de bore, il suffit de chauffer la substance à vide.

Selon les chercheurs, cette technique nécessite jusqu’à 90 % d’énergie en moins par rapport à la méthode de la distillation cryogénique. Il faut seulement 76,8 KJ /s d’énergie pour stocker et séparer 1m³ de gaz. Néanmoins, avant de pouvoir être mise en pratique, cette découverte nécessitera encore des études plus approfondies, concernant notamment son coût et son efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles. Plus d’infos : sciencedirect.com.

