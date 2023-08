ZeroAvia invente un compresseur capable de fournir jusqu’à 900 kW de puissance aux avions à hydrogène

La décarbonisation du secteur du transport aérien figure parmi les plans envisagés par les gouvernements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En effet, chaque année, l’aviation civile émet plus d’un demi-milliard de tonnes de CO₂. Face à ce désastre environnemental, les experts ne restent pas les bras croisés. Nombreuses sont les initiatives qui visent à développer des solutions efficaces et durables pour réduire l’empreinte carbone des avions. L’utilisation de l’hydrogène comme carburant fait partie des approches les plus privilégiées. Mais des progrès considérables devront d’abord être accomplis avant que les premiers aéronefs commerciaux propulsés par ce combustible ne prennent leur envol.

Un compresseur d’oxygène pour les avions à hydrogène

Outre-Atlantique, ZeroAvia a ainsi récemment dévoilé un compresseur d’oxygène spécialement conçu pour les systèmes de propulsion à pile à combustible à hydrogène de ces avions de nouvelle génération. Un tel dispositif est essentiel dans la mesure où il permet de garantir des performances stables dans un large éventail d’environnements de fonctionnement. L’oxygène fait partie des ingrédients dont une pile à combustible à hydrogène a besoin pour produire de l’électricité. Or, au fur et à mesure que l’on prend de l’altitude, ce gaz devient de plus en plus rare. D’où la nécessité de concevoir des compresseurs ultra-puissants et efficaces.

Une puissance phénoménale

Bien sûr, dans le domaine de l’aviation, au même titre que la puissance et l’efficacité, le poids est un facteur qu’il ne faut pas négliger. ZeroAvia affirme avoir réussi à trouver le bon équilibre entre ces paramètres sur son compresseur à oxygène innovant. Selon la start-up américaine, les essais au sol se sont avérés largement prometteurs. Le dispositif pourra assurer l’approvisionnement en oxygène d’un système de piles à combustible doté d’une puissance nominale allant jusqu’à 900 kW. Une performance jamais atteinte auparavant ! Compte tenu de cet exploit, il s’agit du plus puissant compresseur d’oxygène conçu à ce jour pour des applications aéronautiques selon ZeroAvia.

« La technologie de compresseur que nous avons conçue est essentielle pour fournir des performances optimales dans la technologie finale du moteur ZA600 certifié. Notre compresseur est un composant important de nos systèmes de production d’énergie à pile à combustible et une avancée technologique de pointe pour une aviation propre à part entière. C’est vraiment une réalisation majeure pour nos ingénieurs en turbomachines et un autre moment marquant pour l’entreprise dans son ensemble. » explique Rudolf Coertze, CTO Hydrogène chez ZeroAvia.

Un avenir encore incertain

La jeune entreprise américaine fondée en 2017 reconnaît toutefois que l’adoption de sa technologie dépendra encore d’un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci figurent le potentiel d’évolution, le coût et surtout la possibilité d’intégrer le compresseur dans les aéronefs existants. Il faut savoir que des sociétés comme l’australienne Aviation H2 mènent des projets visant à concevoir des systèmes capables de transformer les avions conventionnels en appareils fonctionnant à l’hydrogène. De son côté, en plus des compresseurs, ZeroAvia développe également des moteurs à hydrogène pour les futurs avions commerciaux. Plus d’infos : zeroavia.com.

