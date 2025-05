A•HyM : un avion supersonique théoriquement capable de voler à Mach 6 (7408,8 km/h)

Près de 20 ans après le retrait du Concorde, l’intérêt pour les vols civils supersoniques et hypersoniques s’accentue. Un certain nombre d’avions commerciaux ultra-rapides sont ainsi en développement. On pense notamment à l’Overture de Boom Supersonic et au X-59 de la NASA. Récemment encore, la Chine a révélé publiquement ses plans pour le COMAC C949 qui est un futur avion supersonique censé être capable de voler plus rapidement que le Concorde tout en générant moins de bruit. Bref, la course aux avions de ligne supersoniques et hypersoniques est lancée. Le secteur attend avec impatience l’entrée en service du premier aéronef civil du genre depuis le dernier vol de l’iconique appareil mis au point par Sud-Aviation et British Aircraft Corporation. Certains designers ne manquent pas de faire preuve de créativité et en profitent pour nous faire rêver davantage…

Un avion de ligne hypersonique

C’est le cas par exemple, du designer industriel et conceptuel Oscar Viñals qui a élaboré un concept d’avion hypersonique qu’il a baptisé A•HyM. Avec sa vitesse de croisière allant jusqu’à Mach 6, soit 7 408 km/h, l’appareil imaginaire serait capable d’accomplir des vols intercontinentaux en un peu plus d’une heure. L’artiste a partagé sa création sur Instagram à travers quelques vidéos aussi intrigantes les unes que les autres.

Introducing the A•HyM: the “#Hypersonic Air Master,” a futuristic commercial aircraft capable of cruising at Mach 6 (7,408 kph) and reaching Mach 7.3 (9,014 kph) at 30,000 m altitude. With a capacity of 150-170 passengers, it redefines intercontinental travel. #airplane #Future pic.twitter.com/2X6FwSEu3e — Oscar Viñals (@ovisdesign) May 2, 2025

Il faut savoir que Viñals est parmi ceux qui croient à l’avènement prochain du voyage hypersonique dans le domaine de l’aviation civile. « Les vols commerciaux hypersoniques promettent de révolutionner notre façon de voyager, atteignant des vitesses plus de cinq fois supérieures à la vitesse du son », peut-on lire dans l’une de ses publications.

Une conception de pointe

Ce n’est pas la première fois qu’Oscar Viñals crée un concept d’avion futuriste. Néanmoins, l’A•HyM arbore un design qui rappelle quelque peu celui d’un vaisseau spatial avec sa partie frontale recouverte de ce qui semble être des tuiles résistantes à la chaleur. Selon le designer, l’appareil est constitué de matériaux révolutionnaires qui assurent un rendement élevé ainsi qu’une empreinte carbone réduite. « Grâce à une technologie de pointe et à des matériaux avancés, cet avion permettra non seulement de réduire la durée des vols, mais aussi d’améliorer l’efficacité et la durabilité du transport aérien », a-t-il expliqué.

Un simple concept

Malheureusement, l'artiste n'a publié aucun détail technique. Après tout, l'A•HyM n'est qu'un concept. Il s'agit simplement du fruit de l'imagination débordante d'Oscar Viñals. Cela signifie que l'appareil a de très faibles chances de voir le jour. Néanmoins, son design pourrait donner des idées aux entreprises travaillant dans la conception de véritables aéronefs hypersoniques. Plus d'informations : ovisdesign (Behance)