Un Paris/Shanghai en 2 h, la Chine dévoile un avion supersonique filant à Mach 4 (5140 km/h)

Tout comme l’américain Boom Supersonic, la société chinoise Lingkong Tianxing Technology travaille sur un avion censé révolutionner le transport aérien commercial. En fait, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cette jeune entreprise connue à l’international sous le nom de Space Transportation. Récemment encore, nous avons appris qu’elle avait testé avec succès son statoréacteur à détonation JinDou400. Et comme si cela ne suffisait pas, elle vient de présenter un prototype de drone supersonique portant le nom de Cuantianhou. Cette nouveauté a été annoncée dans le cadre d’une conférence de presse qui s’est tenue dans la capitale de la province du Sichuan, en Chine.

Le Cuantianhou serait capable de voler deux fois plus rapidement que le Concorde, soit à Mach 4,2 à une altitude de 20 kilomètres. Faisant 7 mètres de long et pesant 1,5 tonne, il serait doté de deux moteurs à détonation. Du moins, c’est ce qu’a rapporté le South China Morning Post (SCMP). Lingkong Tianxing Technology prévoit de faire voler l’avion sans pilote supersonique pour la première fois l’année prochaine. À terme, la start-up ambitionne, grâce aux connaissances acquises dans le cadre de ce projet, de développer un avion de ligne supersonique appelé Da Sheng. Celui-ci devrait prendre son envol d’ici à 2030.

