La Chine lancera en 2026 un avion de ligne supersonique 2 fois plus rapide que le Concorde

La course aux nouveaux avions de ligne supersoniques est lancée. Depuis le retrait du Concorde au début des années 2000, aucun avion commercial n’a pu voyager à des vitesses supérieures à celle du son, c’est-à-dire au-dessus d’environ 1200 km/h. L’Overture de l’américain Boom Supersonic est sans doute l’un des projets les plus prometteurs dans ce domaine. Si tout se passe bien, cet appareil censé être capable de voler à Mach 1,7, soit 2100 km/h, devrait débarquer sur le marché en 2026. L’Empire du Milieu veut visiblement aussi avoir sa part du gâteau.

2 heures pour voler entre la Chine et les États-Unis

D’après un nouveau rapport, l’entreprise chinoise Lingkong Tianxing Technology (Space Transportation), travaille sur un avion de transport de passagers supersonique capable à filer à Mach 4, soit à environ 4 900 km/h. Avec une telle performance, l’appareil devrait pouvoir voler deux fois plus rapidement que le Concorde. Rappelons que le mythique appareil supersonique, né d’un partenariat entre Sud-Aviation et British Aircraft Corporation, pouvait voler à Mach 2, soit à plus de 2100 km/h. Une capacité qui lui avait permis de rallier la capitale française à New York en un peu plus de 3 h, contre environ 8 heures pour un vol ordinaire. Avec son appareil de nouvelle génération, qui se trouve encore en phase de développement, Lingkong Tianxing ambitionne ainsi de voler encore plus vite.

Voler plus haut que les jets classiques

Concrètement, la firme chinoise promet un voyage qui ne durera que deux heures entre Pékin et New York. Pour l’heure, peu d’informations sont disponibles au sujet de ce projet pour le moins intéressant. Mais d’après notre source, en plus de sa vitesse de croisière impressionnante, le mystérieux engin pourrait être capable de décoller et d’atterrir à la verticale. De plus, il aurait un plafond de 65 600 pieds. En d’autres termes, il devrait être en mesure de voler jusqu’à environ 20 km d’altitude. À titre de comparaison, les avions de ligne à réaction conventionnels sont généralement conçus pour voler à moins de 43 000 pieds.

Une start-up ambitieuse

Bien que son nom sonne nouveau pour certains d’entre nous, Lingkong Tianxing Technology est une start-up assez connue en Chine. Ayant été fondée en 2018, elle se spécialise dans la conception et la fabrication de solutions de transport spatial peu coûteuses. En 2022, elle a réalisé un exploit important en parvenant à mener avec succès la mission Yao-10 de la fusée Tianxing I. Fait intéressant, le futur avion de ligne supersonique chinois aurait déjà eu droit à un prototype.

Un récent essai en vol aurait permis à Space Transportation de vérifier l'aérodynamisme, les systèmes de commande ainsi que la résistance thermique et mécanique des structures en matériaux composites. Enfin, sachez que l'appareil pourrait entrer en service en 2027 ! Plus d'informations ici.