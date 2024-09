Le premier avion « hypersonique » équipé d’un moteur Aerospike s’apprête à prendre son envol

Le vol inaugural du premier prototype de l’avion de type Aerospike de Polaris Aerospace s’est soldé par un échec. Mais cela ne semble pas empêcher la start-up allemande d’aller de l’avant. Preuve en est, elle s’apprête à faire voler de nouveaux prototypes du MIRA. En fait, ce dernier sert de démonstrateur technologique pour un appareil plus grand. Celui-ci devrait pouvoir transporter des personnes et des marchandises dans l’espace à des vitesses supersoniques/hypersoniques, et ce, en décollant et en atterrissant comme un avion conventionnel. Avec les MIRA II et MIRA III, la jeune pousse allemande espère ainsi réaliser des exploits sans précédent dans le domaine du voyage spatial.

Deux appareils similaires

L’annonce des prochains vols d’essai a été faite via un article publié sur le réseau social professionnel Linkedin. Il faut savoir que ces nouveaux aéronefs expérimentaux font environ 5 mètres de long. Par rapport à leur prédécesseur, ils possèdent une surface alaire de 30 % plus grande. Polaris Aerospace affirme avoir mis au point deux appareils identiques dans le but de faire progresser plus rapidement son programme d’essai en vol. De plus, ces nouveaux prototypes bénéficieraient d’une conception améliorée qui tient compte des divers problèmes rencontrés précédemment. Ils sont chacun dotés de quatre moteurs à turbine conventionnels fonctionnant au kérosène pour assurer la propulsion lors du décollage et de l’atterrissage.

Un propulseur avec moins de pièces mobiles

Une fois en vol, le moteur-fusée Aerospike linéaire AS-1 LOX (oxygène liquide)/kérosène prendra le relais. Contrairement à celle des fusées spatiales, la technologie sur laquelle travaille Polaris Aerospace implique l’utilisation d’un dispositif connu sous le nom de tuyère Aerospike. En effet, les propulseurs classiques sont facilement reconnaissables par leur tuyère d’échappement en forme de cloche. Celle-ci ajuste la pression et le débit des gaz en fonction de la vitesse, de la phase de vol ainsi que l’altitude. Elle s’appuie ainsi sur un certain nombre de pièces mobiles, ce qui n’est pas le cas du moteur Aerospike.

Vers la conception d’un avion spatial réutilisable

Le nouveau type de moteur-fusée est censé avoir des performances linéaires tout au long du vol. Au lieu d’intégrer les fameuses tuyères traditionnelles, il expulse ses gaz d’échappement le long d’un bloc central imitant la paroi interne d’une tuyère en forme de cloche. Cette conception permet à la fusée d’ajuster automatiquement son fonctionnement. De plus, le moteur Aerospike devrait consommer beaucoup moins de carburant que les moteurs utilisés actuellement pour faire décoller les fusées.

À terme, Polaris Aerospace espère ainsi mettre au point un avion spatial réutilisable qui tire parti de cette technologie de propulsion largement convoitée par les passionnés de l’aérospatiale. Plus d’infos sur le site de Polaris Aerospace. Que pensez-vous de ce projet Européen d’avion supersonique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .