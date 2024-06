Ursa Major dévoile un moteur hypersonique polyvalent permettant de voler à MACH 5 (6 174 km/h)

Avec la guerre en Ukraine et le contexte géopolitique actuel, nombreux sont les pays qui s’efforcent d’améliorer leurs technologies militaires pour mieux se préparer à toute éventualité. Aux États-Unis, l’US Air Force, à travers son laboratoire de recherche AFRL, a collaboré avec la société Ursa Major dans le but de mettre au point un moteur de fusée de nouvelle génération. Baptisé Darper, celui-ci devrait permettre aux engins équipés de voler à plus de Mach 5, soit à plus de 6 000 km/h. Hormis cette capacité phénoménale en termes de vitesse, ce qui rend ce moteur unique, c’est sa conception qui permet de le réutiliser, de le contrôler et de le transporter facilement.

Des combustibles non cryogéniques

Le secret du Darper résiderait dans le combustible utilisé, il est conçu pour fonctionner avec du carburant liquide non cryogénique. Contrairement aux moteurs de fusée traditionnels qui sont alimentés par des combustibles cryogéniques comme l’hydrogène liquide et l’oxygène liquide, il brûle ainsi du kérosène et du peroxyde d’hydrogène. Le Darper adopte un cycle catalytique fermé. On sait aussi qu’il est capable de générer une poussée de plus de 17 000 Newtons. Pour produire de l’oxygène, le système comprend un catalyseur dont le rôle est de décomposer le peroxyde d’hydrogène. Grâce justement à la nature de son carburant, ce moteur de fusée révolutionnaire peut être stocké à température ambiante, ce qui devrait largement faciliter son exploitation.

BIG NEWS – today we announced the successful hotfire of our Draper engine ahead of schedule. Designed from the ground up for hypersonic applications and in-space propulsion, Draper is primed to address the growing demand of the U.S. defense industrial base.https://t.co/Zd6cxPNnrv pic.twitter.com/L4r6Q5Vn4D — Ursa Major (@ursamajortech) May 30, 2024

Idéal pour les armes hypersoniques

Outre ces avantages plus prometteurs les uns que les autres, le moteur Darper promet d’être plus maniable grâce à l’existence d’un système de contrôle de l’accélération. D’ailleurs, il adopterait une architecture permettant de le redémarrer en plein vol. Ces nombreuses capacités en font un propulseur idéal pour les armes hypersoniques, mais également comme solution d’entrainement pour les systèmes de défense aérienne. Ce qui est aussi intéressant, c’est qu’Ursa Major a récemment annoncé avoir testé le moteur de fusée avec succès. Le test s’est déroulé à Berthoud, dans le Colorado, aux États-Unis.

Des applications spatiales en vue

Je dois dire que, la société a été en avance sur son calendrier puisque le projet Darper est assez récent. En effet, celui-ci a été annoncé en mai 2023. Ce rythme accéléré témoigne de la volonté d’Ursa Major de révolutionner l’arsenal de l’armée américaine et des pays partenaires. D’ailleurs, en raison de sa poussée phénoménale, le moteur pourrait être utilisé pour propulser des engins spatiaux. À noter que le Darper hérite de la conception du moteur Hadley de l’entreprise, lequel peut être fabriqué par impression 3D.

« Nous sommes ravis de la rapidité avec laquelle le programme de développement a progressé et nous sommes impatients de mettre en service le moteur pour les applications hypersoniques et spatiales dans les années à venir », a déclaré Brad Appel, directeur de la technologie chez Ursa Major. Plus d’infos : ursamajor.com. Les moteurs hypersoniques sont en pleine évolution actuellement, qu’en pensez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .