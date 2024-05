La NASA travaille sur un moteur à plasma pour propulser les engins spatiaux à plus de 800 000 km/h

Notre espèce ambitionne de coloniser d’autres planètes depuis des lustres. Cependant, les distances éloignées entre la terre et ces mondes, à l’instar de Mars, présentent des défis majeurs. Dans cette perspective, l’entreprise américaine Howe Industries et la NASA ont imaginé un nouveau propulseur qui pourrait rendre les voyages spatiaux beaucoup plus rapides. Baptisée PPR, la solution sur laquelle l’équipe travaille actuellement consiste en un moteur à plasma capable de générer jusqu’à 100 000 N de poussée. Une performance qui permettrait aux engins spatiaux équipés de filer jusqu’à 800 000 km/h dans le vide de l’espace. Comme indiqué plus haut, ce moteur de nouvelle génération repose sur une propulsion à plasma.

Une impulsion spécifique élevée

Les moteurs à plasma sont considérés comme l’avenir des voyages interplanétaires. Par exemple, avec les technologies actuelles, et dans les conditions les plus favorables, il faut environ deux ans pour faire un aller-retour entre la Terre et Mars. Avec le moteur à plasma de Howe Industries, le même trajet ne durerait qu’environ 7 mois. Une aubaine pour l’humanité qui envisage de coloniser la planète rouge au cours des prochaines années. Il faut savoir que le PPR aurait une impulsion spécifique de 5 000. Si vous ne le savez pas encore, cette grandeur est utilisée pour mesurer l’efficacité de moteurs à réaction et des moteurs fusées. Plus elle est élevée, plus un moteur est considéré comme efficace. À titre de comparaison, les fusées actuelles de SpaceX ont une impulsion spécifique d’un peu plus de 300.

Un réacteur à fission

Grâce à son impulsion spécifique particulièrement élevée, le moteur à plasma de l’agence spatiale américaine et de Howe Industries devrait logiquement consommer beaucoup moins d’énergie, ce qui est essentiel pour les longs voyages dans l’espace. De plus, son rendement élevé signifie qu’il génère moins de chaleur, ce qui devrait exposer ses composants à moins de contraintes thermiques. Bien sûr, cela devrait étendre la durée de vie du moteur. Selon les explications, le PPR est basé sur une conception intégrant un réacteur à fission. Il arbore cependant un design moins complexe et plus petit, donc moins coûteux.

Une technologie qui n’est pas pour demain

Le moteur se trouve actuellement dans la phase initiale de son programme de développement. Autant dire qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’il ne puisse éventuellement entrer en service. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un projet qui pourrait largement contribuer au développement de nos programmes d’exploration spatiale. Il faut savoir que la seconde phase est déjà en préparation. Pour cette étape, Howe Industries prévoit « d’optimiser la conception du moteur pour une masse réduite et une [impulsion spécifique] plus élevée ; d’effectuer des expériences de validation de principe sur les principaux composants ; de concevoir un vaisseau pour des missions humaines vers Mars ». Plus d’infos : howeindustries.net. Une nouvelle voie vers des voyages interplanétaires selon sous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .