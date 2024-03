« Un aller-retour Terre/Mars en 90 jours », la Chine construit un moteur nucléaire pour les vols interplanétaires

C’est une avancée qui pourrait permettre une exploration à grande échelle des planètes du système solaire, en l’occurrence Mars et la Lune. En Chine, une équipe de scientifiques affiliés à plusieurs universités et instituts de recherche ont mis au point un réacteur spatial à fission nucléaire de 1,5 mégawatt. À noter qu’un article dédié à cet exploit est paru dans la revue Scientia Sinica Technologica. Selon les chercheurs, dirigés par Wu Yican de l’Académie chinoise des sciences, les résultats des premiers tests au sol d’un prototype du moteur spatial ont été largement satisfaisants.

Conçu pour le transport de personnes et de fret

Au sol, le réacteur à fission, sept fois plus puissant qu’un système concurrent développé par la NASA, fera à peu près la même taille qu’un conteneur d’expédition et ne pèsera pas plus de huit tonnes. Une fois déployé dans l’espace, il aura une hauteur comparable à celle d’un bâtiment de 20 étages. Selon l’équipe, cette capacité à changer de forme facilitera le chargement et le transport par fusée. Le système est également censé être capable de fonctionner en continu pendant plus de 10 ans dans des environnements spatiaux difficiles. Concrètement, la fission nucléaire à base d’uranium permettra d’atteindre une température maximale de 1276 °C. La chaleur générée servira notamment à entrainer un générateur. Par sa puissante source d’énergie, l’unité de propulsion révolutionnaire devrait permettre de transporter des personnes et du fret dans l’espace à des vitesses sans précédent.

Du lithium liquide pour le refroidissement

Les scientifiques chinois avancent même la possibilité de faire un aller-retour entre la Terre et Mars en moins de trois mois. À titre de comparaison, les engins spatiaux traditionnels alimentés par des combustibles fossiles pourraient mettre plus de six mois pour atteindre la planète rouge. Les chercheurs chinois ont porté leur choix sur le lithium liquide pour refroidir le réacteur. En plus d’être légère, ce qui permet de rendre ce dernier plus compact, cette substance possède une bonne conductivité thermique. Il faut savoir que dans leur conception traditionnelle, les réacteurs nucléaires sont équipés d’un échangeur de chaleur et d’un bouclier antiradiation. L’équipe chinoise affirme néanmoins avoir trouvé le moyen de combiner ces deux composants.

Un accent sur la fiabilité

La prochaine étape consistera à évaluer et, éventuellement, à améliorer la conception du moteur nucléaire spatial afin d'en garantir la fiabilité. L'équipe veillera notamment à ce qu'il n'y ait aucun risque d'explosion, même en cas de lancement raté. On sait aussi que les chercheurs chinois envisagent de recourir à l'intelligence artificielle pour faciliter l'exploitation du propulseur. « Notre pays est dans une nouvelle ère. Nous prévoyons de nous lancer dans des missions d'exploration de l'espace lointain […] [Les réacteurs spatiaux] joueront un rôle crucial dans ces efforts », ont déclaré les scientifiques du projet. Plus d'infos : sciengine.com.