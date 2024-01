Westinghouse dévoile un microréacteur nucléaire qui fonctionne sans eau

L’énergie nucléaire a l’avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre. Certes, son utilisation est critiquée par de nombreux écologistes du fait notamment des besoins en eau relativement élevés pour refroidir les centrales nucléaires, mais cette technologie n’est pas près de disparaitre. Preuve en est, aux États-Unis, le spécialiste en la matière, Westinghouse, vient de dévoiler un réacteur de taille compact qui peut produire de la chaleur et de l’électricité. Le dispositif peut être utilisé pour alimenter des infrastructures industrielles ou des foyers. Et il s’agit d’un réacteur nucléaire révolutionnaire de par son fonctionnement et son rendement. Comme indiqué ci-haut, l’eVinci n’a pas besoin d’eau pour fonctionner.

Un caloduc innovant

Cette capacité à produire de l’énergie sans besoin de refroidissement liquide constitue justement l’un des grands atouts de ce microréacteur modulaire. Pour que cela soit possible, Westinghouse a adopté une technologie mettant en œuvre des caloducs. Le caloduc nucléaire que l’entreprise a développé mesure un peu moins de 4 mètres. Il minimise la quantité de composants actifs dont le réacteur a besoin pour fonctionner. Cela améliore également la fiabilité du dispositif. En effet, par rapport aux réacteurs nucléaires conventionnels, l’eVinci est moins assujetti aux risques associés aux hautes pressions ou aux fuites de réfrigérant. Comme si cela ne suffisait pas, le microréacteur de Westinghouse est doté d’un système d’évacuation passive de la chaleur (PHRS).

Facile à transporter et à déployer sur site

Grâce à sa compacité, l’eVinci peut être transporté facilement par camion ou par avion. Contrairement aux réacteurs traditionnels dont la mise en œuvre nécessite des travaux pouvant durer plusieurs années, son installation peut être faite en un délai relativement court. Cela fait aussi de ce dispositif énergétique innovant une solution pouvant être mise en œuvre pour répondre à des situations urgentes ou dans le cadre d’une application militaire. Ce qui est par ailleurs intéressant, c’est le fait que cette infrastructure nucléaire de petite taille peut être couplée à d’autres sources d’énergie renouvelable telles que l’éolien et le solaire.

Une durée de vie estimée à huit ans

Selon son concepteur, l’eVinci est compétitif, résilient et fiable. Il nécessite également peu d’entretien. L’appareil est alimenté par le combustible TRISO, lequel est réputé pour sa grande résistance à la corrosion et à la chaleur. Le combustible en question a une durée de vie de 8 ans au cours desquels le réacteur peut fonctionner sans interruption.

Le système est en mesure de générer jusqu'à 5 MWe d'énergie, ce qui permet théoriquement d'économiser près de 55 000 tonnes de CO2 par an. Une fois arrivé en fin de vie, le microréacteur peut être retiré et remplacé par un modèle neuf. À noter que la première microcentrale à intégrer l'eVinci devrait entrer en service en 2029. Plus d'infos : westinghousenuclear.com.