Une étude scientifique révèle l’endroit de la maison le mieux protégé en cas d’explosion nucléaire

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine et son armée envahissaient le pays voisin, l’Ukraine, en lançant des offensives un peu partout sur le territoire. Le dirigeant russe imaginait alors une blitzkrieg ou guerre éclair, pensant conquérir l’Ukraine en quelques semaines. Force est de constater que sa stratégie n’était pas la bonne. En effet, onze mois plus tard, les forces russes et ukrainiennes sont embourbées dans un conflit qui laisse des milliers de soldats et de civils sans vie et un pays exsangue. Les pays de l’OTAN aident l’Ukraine à lutter pour conserver son indépendance et sa souveraineté, mais ces aides provoquent l’inquiétude de nombreux Européens. La Russie détient évidemment l’arme nucléaire et certains pensent que Poutine pourrait appuyer sur le bouton qui déclencherait la bombe atomique. Rappelons que la Russie possèderait l’une des plus puissantes armes nucléaires, la Tsar Bomba. Que se passerait-il si la bombe venait à être déclenchée ? Comment nous protéger ? On va tout vous expliquer !

Des chercheurs chypriotes aux commandes d’une étude

L’étude des chercheurs de l’université de Nicosie (Chypre) s’appelle Impact d’une explosion nucléaire sur les humains à l’intérieur. Menée par Ioannis W. Kokkinakis et Dimitris Drikakis, elle explique qu’ils ont analysé la vitesse de l’onde de choc d’une explosion nucléaire. Cette étude scientifique tente de déterminer les endroits qui seraient les plus sécurisés dans une maison en cas d’attaque nucléaire. Pour réaliser cette étude, ils se sont fondés sur une bombe atomique de 750 kilotonnes, une poussière comparée à la Tsar Bomba et ses 57 mégatonnes de TNT. Ils ont également envisagé l’hypothèse d’une explosion à environ 3 km au-dessus du sol. Quoi qu’il en soit, si une bombe de 750 kilotonnes venait à exploser à moins d’un kilomètre de chez vous, vous n’auriez aucune chance de survie. En 10 s, l’onde de choc de cette « petite bombe nucléaire » serait de plus 5 km !

Que se passerait-il autour du point d’impact ?

Toujours selon l’étude chypriote, toutes les structures et infrastructures situées dans le périmètre de l’onde de choc s’effondreraient. Les premières victimes pourraient donc être celles se trouvant sous les bâtiments devenus décombres. Les bâtiments en béton armé pourraient trembler, mais ne s’effondreraient pas. Cette étude viendrait ainsi conforter l’idée que les bâtiments en béton ne seraient pas forcément soufflés. Une bonne nouvelle ? Sur le principe, oui, mais encore faut-il savoir où se cacher pour éviter de mourir dans un bâtiment resté debout.

Concrètement, l’onde de choc provoquera la destruction des fenêtres et portes, puis s’infiltrera par les couleurs, projetant toute personne au sol de manière assez violente. Les chercheurs préconisent en conséquence de se cacher dans les coins des pièces et à l’opposé de l’explosion. « Les endroits intérieurs critiques les plus dangereux à éviter sont les fenêtres, les couloirs et les portes » indique le co-auteur Ioannis Kokkinakis. Une fois sauvés, il faudra aussi éviter les ondes radioactives, les incendies et vous débrouiller pour appeler les secours, car plus aucun appareil électrique ne fonctionnera. Bon, on espère quand même que nous n’aurons pas besoin de cette étude, non ?

Pourquoi les risques de guerre nucléaire sont faibles ?

Nous entendons souvent les médias expliquer que Poutine pourrait « se fâcher » et appuyer sur le bouton qui déclencherait une guerre nucléaire, pour ne pas dire un anéantissement de la planète ! Or, plusieurs spécialistes de la constitution russe s’entendent sur le fait que le lancement d’une arme nucléaire est infime pour plusieurs raisons. Dans la constitution de la fédération de Russie, l’arme nucléaire peut être déclenchée dans les cas suivants :

Réponse à une attaque nucléaire

Réponse à des attaques de missiles sur le territoire russe

Réponse à l’attaque d’un site nucléaire russe

Réponse à l’attaque par une autre bombe atomique

Évidemment, en ce moment, l’Europe et les pays de l’OTAN ne sont pas dans le cœur du dirigeant russe. Cependant, si aucune manœuvre citée ci-dessus ne vient à se produire, Poutine n’a donc aucune raison d’appuyer sur le bouton !