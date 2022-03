Une société japonaise propose des bunkers “en kit” à monter soi-même dans son salon

C’est l’une des conséquences inattendues du conflit armé qui se déroule actuellement en Ukraine, celle de la forte demande d’abri anti-bombes partout en Europe. Au Japon, WNIShelter, une entreprise spécialisée dans la vente et la construction d’abris métalliques de petite taille, pourrait voir ses ventes exploser… Certains millionnaires se font construire d’énormes bunkers antiatomiques par peur de l’apocalypse ou d’une potentielle guerre nucléaire; mais avec WNIShelter, nous sommes plutôt sur le marché des abris anti-bombes qui s’installent dans votre salon, ou au pire, dans votre jardin… Ce ne sont pas des abris souterrains, mais des cages métalliques qui seraient capables de résister aux catastrophes naturelles, aux radiations et aux frappes de missiles zigzag (CQFD) ! Présentation.

Le WNIShelter c’est quoi ?

Nous pourrions qualifier le produit proposé par l’entreprise japonaise d’abri anti-bombes portable ! Cet invention d’un nouveau genre pourrait, en fonction de la surface choisie, accueillir entre une et sept personnes. Les cages métalliques se présentent comme résistantes aux chocs, totalement étanches, protectrices contre les radiations, résistantes aux missiles, armes biologiques ou chimiques. En d’autres termes, ces abris résistent aux inondations, aux tremblements de terres, aux missiles et aux bombes ! Pour parfaire son invention, l’entreprise a inclus un système de filtration qui permet de maintenir une pression d’air positive. Ce procédé permettrait de garder à l’extérieur les produits contaminants grâce à un système de filtration hautement efficace. Nous n’avons en revanche trouvé aucune information concernant le prix ou une éventuelle livraison !

Les demandes de bunkers explosent !

Aux Etats-Unis, les survivalistes sont nombreux, et les abris antiatomiques aussi. En revanche, en France, on ne compterait que 1000 bunkers, 600 appartenant aux autorités françaises et 400 à des particuliers.Ce réflexe protecteur est donc beaucoup moins courant en France. Dans une interview accordée au Figaro, Artemis Protection, fabricant français d’abris antiatomiques, explique qu’en temps normal, les commandes se limitent à des entreprises publiques ou spécialisées… Mais l’entreprise observe, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une activité jamais connue auparavant ! Enzo Petrone, directeur d’Artemis Protection, affirme avoir reçu quatre commandes en 15 jours, et près de 400 demandes d’informations… Du jamais vu !

Combien coûte un abri antiatomique français ?

Artemis Protection est une entreprise franco-suisse qui fournit la DGA (Direction Générale de l’Armement), Engie ou Airbus depuis 2012… Ils proposent des abris pour 6 personnes et jusqu’à 2000 m² de surface. Les bunkers sont livrables en deux ou trois mois à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais les délais pourraient s’allonger. Les abris de la marque sont équipés pour faire face aux accidents atomiques, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, explosions ou bombardements. Pour le confort et surtout la fonctionnalité d’origine, c’est à dire y rester, ils sont équipés de lits superposés, de toilettes sèches, de fenêtres et portes blindées, et d’un système d’aération… Pour le prix, comptez environ 6100€ du mètre carré ! Soit 86 000 € pour un petit 14 m² ou 280 000€ pour un « grand » 26 m²… Si vous décidez d’ajouter un groupe électrogène à 127 000€, vous passez à 10 000€ le mètre carré… On vous laisse refaire le calcul… Si vous souhaitez plus d’informations : Artémis Protection.