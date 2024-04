« Une invention inattendue », Sepal dévoile un toit amovible pour protéger les motards de la pluie

L’Inde, cinquième puissance mondiale avec un PIB de 3 730 milliards de dollars, selon le Fonds Monétaire International (FMI) est un pays très touché par les aléas climatiques. Outre la mousson qui se déroule en été, l’Inde est souvent confronté à des canicules, et à de fortes pluies. Et, c’est aussi un pays où le vélo, et les motos sont les moyens de transports plébiscités par les populations. Embouteillages monstres, rues bondées, code de la route succinct, les Indiens roulent à vélo ou à moto. Pour protéger les motards de la pluie ou du soleil, une start-up indienne invente le Sepal, un bouclier amovible qui s’installe sur les deux-roues. Insolite, mais utile, je vous présente cette drôle d’invention. C’est parti.

Une invention inattendue

Si vous êtes cyclistes, ou motards, vous savez combien une averse soutenue peut ruiner votre journée. Trempé jusqu’aux os, vous êtes bon pour passer une journée humide, ou vous changer des pieds à la tête ! Et, quand le soleil tape fort, vous étouffez littéralement sous vos équipements de sécurité. En Inde, ces phénomènes météorologiques sont décuplés et les motards sont nombreux. Le Sepal a été inventé par la start-up pour justement, répondre aux conditions climatiques extrêmes et protéger les conducteurs de deux-roues. Pour éviter à ces derniers, des malaises dus à la chaleur ou des conditions de routes dégradées par la pluie, Sepal invente donc un bouclier, appelé lui aussi Sepal, pour assurer la protection des motards.

Un bouclier pour les motards

Lorsque l’on observe l’invention de la start-up indienne, nous vient immédiatement à l’esprit, un grand parapluie. Sepal se présente, en effet, comme un abri qui vient protéger l’avant de l’engin, puis la totalité de la surface du deux roues. Fixé sur le réservoir, le Sepal vient former un toit au-dessus de la moto, protégeant ainsi le motard et son passager des aléas climatiques. Le Sepal s’adapte sur les modèles KTM Duke, ou Royal Enfield Himalayan, les deux modèles de motos les plus populaires en Inde.

Un pare-brise et un support de téléphone intégrés

Le toit amovible de Sepal ne se limite pas à être un simple abri contre la chaleur et la pluie pour les motards. En effet, il est conçu avec une double fonctionnalité remarquable : il intègre un pare-brise et un support pour smartphone. Cette conception ingénieuse permet aux motards de rester connectés tout en parcourant les rues urbaines, procurant ainsi un abri roulant. De plus, l’intégration d’un support de téléphone permet aux motards de rouler plus en sécurité, avec un visuel direct sur leur GPS, par exemple. Cependant, certaines questions restent en suspens, notamment au niveau de la sécurité. Sepal indique que l’abri pour moto peut résister à des vitesses maximales de 120 km/h, mais ne fournit aucune garantie quant à ces déclarations.

Son influence potentielle sur la stabilité en virage n’est pas mentionnée non plus, pourtant modifier la moto de la sorte, pourrait avoir une influence sur la stabilité de l’engin. Le bouclier Sepal est déjà commercialisé au prix de 6 900 roupies indiennes, soit 74,31 €. En revanche, n’ayant pas passé commande, il est difficile de savoir si les expéditions sont possibles vers la France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sepal.in. Cette invention vous semble-t-elle utile ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .