Helite invente « l’airbag sac à dos tout-en-un » pour les motards, le H-MOOV

Ces dernières semaines, la sécurité routière a été au centre de tous les plateaux télé et de tous les médias. La raison ? Un accident de la circulation impliquant une célébrité française ! Sans cet accident dramatique, ce sujet de la plus haute importance n’aurait pas été mis en lumière. Chez les motards, la sécurité routière est encore « plus » importante que chez les automobilistes, car ces derniers ne disposent pas de carrosserie ni de ceinture de sécurité qui les protègent en cas de collision. Pour renforcer cette sécurité et protéger la vie des motards, Helite lance H-moov. Il s’agit d’un gilet airbag haute sécurité pour que les motards n’aient plus à choisir entre esthétique, praticité et sécurité. Notons que cette marque française est spécialisée dans les solutions de protection pour les pratiques sportives à haut risque. Découverte.

Helite, c’est qui ?

Si vous êtes motard, vous connaissez probablement déjà cette marque spécialisée dans la fabrication de gilets airbag individuels pour motard. L’entreprise a été fondée par Gérard Thévenot en 2002 et ne se limite pas à la pratique de la moto. Elle œuvre aussi dans la protection des personnes âgées, de la pratique du vélo ou encore de l’équitation. Aujourd’hui, avec plus de 150 000 airbags vendus dans le monde entier, Helite est une entreprise experte dans le domaine et leader dans ce marché si important. Les produits Helite sont fabriqués en France et l’entreprise basée à Dijon continue à investir dans une logique de recherche constante d’amélioration. Cette année, l’entreprise lance l’airbag sac à dos tout-en-un H-moov, une invention qui allie la praticité, la sécurité et l’esthétique.

L’airbag sac à dos tout-en-un H-moov, qu’est-ce que c’est ?

Pour Helite, la sécurité routière et la mobilité urbaine ont toujours été des enjeux majeurs pour les années à venir. Se déplacer oui, mais en sécurité, tel est le leitmotiv de l’entreprise, nous indique le communiqué de presse reçu. H-moov est la dernière innovation de l’entreprise et entend répondre en tous points à cette problématique. Le nouvel airbag tout-en-un de la marque se présente donc comme un sac à dos qui s’adapte à toutes les morphologies, à tous les types de trajets, urbains ou ruraux. Cet airbag se porte par-dessus le blouson. Ce qui évite la gêne des mouvements en comparaison avec les autres airbags qui se portent généralement sous le blouson. Puisqu’il est au-dessus du blouson, il permet de protéger un plus gros volume : des cervicales jusqu’au bas du dos, sans risque de compression au moment du gonflage de l’airbag. Cette invention d’Helite est, bien entendu, certifiée CE par ALIENOR CERTIFICATION.

Les détails techniques et le prix du H-moov

Son volume de protection de 18 l permet une absorption maximale des chocs et couvre toutes les zones vitales de l’utilisateur. Il offre également une protection renforcée au niveau de la dorsale grâce à l’effet appelé Turtle. « Une technologie développée par Helite qui consiste à ajouter une protection dorsale rigide SAS tec niveau 2 par-dessus l’airbag. Telle une carapace de tortue, cette technologie offre une nette amélioration de la protection avec une meilleure absorption de l’énergie et une meilleure répartition de l’impact ». (Source Helite). De taille unique pour s’adapter à tous, le H-moov est réutilisable en changeant simplement la cartouche. De plus, il est doté de parties réfléchissantes afin de garantir une meilleure visibilité lors des sorties nocturnes. Le H-moov existe en deux versions : une mécanique (689 €) et une électronique (849 €). Certes, un budget important, mais la vie a-t-elle un prix ? Pour en savoir plus sur les différents produits de la marque, rendez-vous sur le site Helite.com. Si en tant que motard, vous êtes victime d’un accident et que vous souhaitez être aidé dans vos démarches, vous pouvez gratuitement contacter l’association Victimes et Avenir.