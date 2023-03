Sécurité Routière : l’invention d’un passage piéton lumineux et intelligent, testé en France aux Andélys dans l’Eure

Si vous parcourez la commune des Andelys dans l’Eure, vous aurez peut-être l’occasion de traverser la départementale 316 comme piéton. Vous pourrez alors y découvrir un passage piéton unique, mis en place pour une durée de trois ans. Ce passage piéton vise à renforcer la sécurité routière et à protéger la vie des piétons. Il a la particularité d’être intelligent et lumineux. Équipé de radars, le passage piéton s’allume lorsqu’un piéton s’apprête à traverser la route. Le bilan 2021 de la sécurité routière établit un triste constat puisque dans 42 % des accidents mortels de piétons, ceux-ci ont lieu sur les passages piétons. Le test du passage piéton lumineux durera trois ans et vient d’être validé par le ministère de l’Intérieur. Découverte.

La sécurité des piétons, un enjeu majeur !

L’arrêté ministériel prévoit donc « l’expérimentation d’un dispositif de signalisation dynamique au sol ». Le passage piéton lumineux se constitue de plots installés aux extrémités du passage piéton, reliés à un dispositif électrique. L’éclairage des plots est commandé par la détection de piétons. L’idée n’est pas d’éclairer les piétons pour qu’ils puissent traverser, mais plutôt de prévenir les automobilistes qu’un piéton traverse la route. Ce dispositif a été créé par l’entreprise Cryzal, spécialiste des solutions lumineuses et dynamiques pour la Sécurité Routière. « Ces radars vont permettre le déclenchement de plots lumineux. Ce sont ainsi six LED qui vont clignoter juste avant la traversée, pendant la traversée et 15 secondes après la traversée » explique Daniel Bemer, PDG de Cryzal dans une interview accordée à la chaîne France 3 Région Normandie.

Comment ça marche ?

Dès lors qu’un piéton s’approche du dispositif, les radars le détectent et déclenchent l’allumage des plots durant la traversée, puis 15 s après cette dernière. Il n’y a pas de temps imparti. Tant que le piéton est sur la chaussée, les plots restent allumés, prévenant ainsi les automobilistes d’une « traversée en cours ». Le dispositif permet de capter l’attention de l’automobiliste. Lorsque l’on est au volant, nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui est « devant nous » et le champ visuel de « périphérie » n’est pas toujours optimal, particulièrement la nuit ou dans des endroits sombres. Allumer le passage piéton revient donc à inscrire un signal lumineux directement dans le champ de vision du conducteur, le prévenant d’un nouveau facteur sur son chemin.

Il est encore trop tôt pour le dire évidemment. Cependant, Leopold Dussard, premier adjoint au maire des Andelys estime que sur cette départementale accueillant quotidiennement près de 6 000 véhicules, il était nécessaire de sécuriser ce passage piéton. La commune envisage déjà d’en installer deux supplémentaires, l’un près du collège et l’autre près d’un hypermarché très fréquenté. Les passages piétons lumineux Cryzal qui sont fabriqués à Val-de-Rueil (27) ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis quelques années et ont même reçu un prix de l’innovation en 2020.

Actuellement, la solution Cryzal est la seule à s’activer de jour comme de nuit, alors que les autres dispositifs se limitent à un éclairage nocturne. L’idée séduit les utilisateurs, estimant que ce passage piéton lumineux leur permet d’être plus en sécurité pour traverser. Et nous sommes assez d’accord avec eux ! Plus d’informations : cryzal.fr. Si en tant que piéton, vous êtes victime d’un accident et que vous souhaitez être aidé dans vos démarches, vous pouvez gratuitement contacter l’association Victimes et Avenir.