Adieu les amendes, voici les marges d’erreur (2024-2025) des radars de vitesse

Si vous êtes rentrés de vacances à la fin du mois d’août, il est fort probable que votre facteur ait été le messager d’une mauvaise nouvelle ! Une enveloppe à l’en-tête officiel qui cache à l’intérieur un « avis de contravention » ! La France comptabilise, en 2024, 1993 radars fixes répartis sur tout le territoire, selon la Sécurité Routière. Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, les excès de vitesse de moins de 5 km/h n’entraînent plus de retraits de points, comme l’explique ce communiqué du Service Public. Néanmoins, l’amende, elle, reste de mise, et vous n’aurez d’autres choix que de la régler. Nous entendons souvent dire que les radars disposent d’une marge d’erreur, bénéfique pour les conducteurs. Mais, qu’en est-il réellement ? Je fais, pour vous, le tour de cette question qui devrait intéresser bon nombre d’entre vous ! Décryptage.

Pourquoi parle-t-on de « marges d’erreur » sur les radars ?

Marge d’erreur, ou marge de tolérance, je vous laisse décider de votre préférence. Les radars, qu’ils soient fixes ou mobiles, sont des appareils technologiques, qui ne sont pas à l’abri d’une erreur de calibrage. Certes, ils sont tous contrôlés minutieusement, mais l’erreur est toujours possible. En réalité, la marge de tolérance est l’acceptation, par l’État, de la possibilité d’erreurs provoquées par le radar. Par conséquent, la vitesse retenue est toujours inférieure à celle mesurée par le radar. La marge de tolérance varie en fonction de plusieurs facteurs : radars fixes ou mobiles, types de route, etc. Voici le détail des marges acceptées, et ce n’est pas une raison pour caler votre régulateur de vitesse, marge d’erreur comprise, cela ne fonctionne pas à tous les coups !

La marge de tolérance appliquée pour les radars fixes

Ces boîtes à images, parfois repeintes de diverses couleurs, scotchées ou vandalisées, sont les radars qui disposent de la plus petite marge de tolérance. De plus, leur présence est toujours signalée quelques centaines de mètres avant le « flash » ! Dans le cas des radars fixes, la marge est de 5 km/h pour les routes limitées à moins de 100 km/h. Pour les autoroutes (110 ou 130 km/h), la marge est de 5 % et cela change tout ! Sur une route limitée à 80 km/h, le radar se déclenchera donc à 85 km/h et sur une route limitée à 130 km/h, le flash s’activera au-delà de 136,5 km/h et non à 143 km/h comme le pensent certains.

Quid des radars mobiles ?

Moins précis que leurs cousins, les radars fixes, les mobiles sont, par définition, moins précis. La tolérance pour les routes limitées à moins de 100 km/h est donc de 10 %, et pour les autoroutes, elle est bien de 10 % ! Pour être plus claire, si vous roulez à 88 km/h sur une route limitée à 80 km/h, cela devrait passer. Et, sur une autoroute, en roulant à 142 km/h pour 130 km/h, cela devrait passer aussi, car la vitesse retenue sera de 128,7 km/h… Le 143 km/h, lui, pourrait titiller les limites du radar et déclencher une ravissante photo de vous au volant ! Et, vous ? Avez-vous, aussi tendance à jouer avec les marges d’erreur ou respectez-vous scrupuleusement les vitesses autorisées ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .