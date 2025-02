E-Constat : saviez vous qu’il était possible de réaliser un constat amiable dématérialisé ?

Depuis avril dernier, fini la fameuse carte verte sur votre pare-brise ! Place au Mémo Véhicule Assuré, votre nouvelle preuve d’assurance. Et, ce n’est pas la seule nouveauté du monde auto… Bon, je dois avouer, que je n’ai pas encore « imprimé » le fait que la vignette verte ne soit plus obligatoire. J’ai l’impression de rouler sans assurance, d’ailleurs, ma vieille vignette verte est toujours sur mon pare-brise, psychologiquement, je ne parviens pas à l’ôter ! Avez-vous entendu parler de l’application E-Constat Auto, un service public proposé par France Assureurs ? Disponible depuis déjà 10 ans, cette application permet de remplir un constat amiable directement depuis votre smartphone. Plus besoin de galérer avec un stylo et une feuille froissée au bord de la route ! Pourtant, elle peine encore à convaincre les automobilistes. Alors, efficace ou gadget ? Voyons ça ensemble.

Le constat amiable numérique, qu’est-ce que c’est ?

L’application E-Constat Auto, conçue par France Assureurs, est disponible gratuitement sur iOS et Android depuis 2014. Elle permet de remplir un constat amiable à la suite d’un accident matériel. Les rubriques classiques (immatriculations, assureurs, circonstances, croquis) sont là, mais avec une touche numérique : signature électronique, ajout de photos et géolocalisation de l’accident. Une fois validé, le constat est automatiquement envoyé aux assureurs, et chaque conducteur reçoit une copie par SMS et e-mail. Bonus : même valeur juridique que le constat papier ! En prime, il peut être rempli à deux sur un même téléphone ou séparément en cas de désaccord.

Comment remplir un constat amiable numérique en cas d’accident ?

C’est simple et rapide (si vous n’êtes pas en panique totale) mais il faudra être prévoyant. En effet, avant l’accident (oui, avant !), téléchargez l’appli et renseignez vos infos persos et celles de votre véhicule. Un gain de temps précieux le jour J ! Lorsque l’accident survient, ce que je ne vous souhaite pas, ouvrez l’application et suivez les étapes : immatriculations, assureurs, circonstances, croquis (avec vos talents d’artiste du bout du doigt), et surtout, ajoutez des photos !

Un conseil ? Relisez bien ce que vous avez entré dans l’application, une prévisualisation vous permet de corriger avant signature. Une petite signature électronique et c’est envoyé à votre assureur, confirmé par la réception d’un SMS.

Peut-on faire confiance à l’e-constat ?

La réponse est à cette question doit être nuancée… Oui, on peut faire confiance à l’application, qui est évidemment plus rapide, puisqu’elle ne nécessite pas d’envoi de papier. De plus, cela évite les risques de pertes des fameux constats papier, et accélèrent les délais de traitement. De plus, pour le côté hyper pratique, l’application vous géolocalise, les données sont préremplies et vous pouvez intégrer des photos. Enfin, la transmission est sécurisée et dispose d’une valeur juridique identique à un constat papier.

Mais… il y a des bémols :

Usage limité : valable uniquement pour deux véhicules immatriculés en France, et pour des accidents matériels uniquement.

Pas d’aide à l’étranger : hors frontières, retour au bon vieux papier.

Enfin, elle est très peu utilisée avec seulement 5 % des constats qui passent par l’appli, malgré 90 000 sinistres traités via e-constat en 2022. Et vous, connaissiez-vous cette application ? L’avez-vous déjà utilisée pour envoyer un constat ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .