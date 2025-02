Je vous partage mes 5 conseils pour ne pas glisser sur la neige ou le verglas en voiture

Lorsque la neige envahit la chaussée et que je peux me le permettre, c’est simple, je ne bouge pas de chez moi. Les montagnards se moqueront probablement de moi, mais je suis née dans l’Essonne, et je n’ai pas l’habitude de la neige… Néanmoins, parfois, nous n’avons pas le choix. Alors afin d’éviter les glissades incontrôlées, voire les accidents, et avec l’aide du site Michelin.fr, je vais vous expliquer comment rouler sur la neige, sans prendre de risques. Eh oui, avec une bonne préparation et quelques gestes simples, il est possible de prendre la route en toute sécurité, sans stresser. Embarquement immédiat pour un petit « cours de conduite » sur la neige !

Conseil n° 1 : la préparation du véhicule

Avant même de tourner la clé, assurez-vous que votre voiture est prête à affronter les frimas. Dégagez votre pare-brise de la neige et du givre, et n’oubliez pas vos rétroviseurs ! Adoptez des pneus hiver marqués 3PMSF ou, à défaut, des pneus toutes saisons homologués pour rouler en conditions froides. Enfin, gardez vos chaînes ou vos chaussettes à neige à portée de main : elles peuvent s’avérer indispensables en montagne. Si, comme moi, il neige de manière très ponctuelle dans votre région, une paire de chaussettes à neige suffira amplement à pallier une chute de neige imprévue.

Conseil n° 2 : on ajuste la pression des pneus !

Saviez-vous que le froid fait baisser la pression des pneus ? Un pneu sous-gonflé peut non seulement altérer la tenue de route, mais également augmenter la consommation de carburant. En hiver, vérifiez régulièrement vos pneus et ajustez leur pression selon les recommandations du constructeur. Cependant, ne les » surgonflez « pas non plus, ou ce seront des glissades assurées ! S’il existe une étiquette indiquant la pression de vos pneus, ce n’est pas juste un élément de décoration !

Conseil n° 3 : adoptez une conduite douce et prévoyante

Sur route enneigée, la douceur est de mise, à moins de courir le Trophée Andros, inutile de vous prendre pour un pilote chevronné ! Ainsi, accélérez progressivement, freinez avec prudence et gardez vos mains bien fermes sur le volant. Le régulateur de vitesse ? À bannir sur sol glissant ! Un dernier conseil : ne collez pas le pare-choc de la voiture qui vous précède !

Conseil n° 4 : maîtrisez le freinage, même sur la neige

Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas coller la voiture de devant. En effet, freiner sur une route enneigée peut vite devenir un piège. Adaptez votre vitesse, augmentez vos distances de sécurité et évitez les gestes brusques. Vous pouvez tester l’adhérence de vos pneus à faible allure sur une ligne droite pour mieux appréhender les réactions de votre véhicule. Une fois cette astuce en poche, vous serez prêt à affronter les routes glissantes sans appréhension.

Conseil n° 5 : les virages à prendre avec délicatesse

En hiver, chaque virage demande de l’anticipation. Si vous conduisez une voiture à traction, relâchez doucement l’accélérateur et freinez en douceur avant d’aborder la courbe. Avec une propulsion, soyez encore plus attentif : braquez toujours dans la direction souhaitée et dosez vos mouvements pour garder le contrôle en cas de dérapage. Attention aussi aux ronds-points, formidable terrain glissant quand il neige. Appréhendez-les en douceur et sans freiner à l’intérieur de ce dernier. J’ai déjà testé le demi-tour dans un rond-point enneigé, et c’est assez flippant ! Et vous, quelles sont vos astuces pour conduire en hiver ? Avez-vous déjà testé ces conseils ou en avez-vous d’autres à partager ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .