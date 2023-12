Peu utilisée, cette fonctionnalité disponible dans certaines voitures fait pourtant toute la différence sur la neige

La loi Montagne ? En avez-vous entendu parler ? Si vous vivez en région parisienne, vous ne savez peut-être même pas qu’elle existe ! Et pourtant, si vos prochaines vacances se déroulent aux sports d’hiver, il va falloir vous renseigner sur le sujet. Cette loi Montagne, votée en 2020, mais appliquée réellement depuis cette année, impose le port d’équipement de sécurité sur les pneus des véhicules à moteurs. Dans certaines régions uniquement et par arrêté préfectoral, des équipements doivent être montés sur les pneus (chaînes, chaussettes) ou les pneus doivent être « hiver » ou « 4 saisons ». Pour les autres, à la moindre chute de neige hors zone « loi Montagne », c’est au bon vouloir des conducteurs. Et à Paris, c’est une belle pagaille dès le moindre flocon, eh oui, les montagnards se moquent, à juste titre, de « notre » capacité à gérer les chutes de neige. Mais le saviez-vous qu’un petit bouton, dans certaines voitures, pouvait vous aider à rester fièrement sur la route en cas de chute de neige ? Décryptage.

Quelle est cette fonctionnalité souvent méconnue ?

Cette fonctionnalité tend à se généraliser, mais elle n’est pas disponible sur tous les véhicules. En effet, cela concerne uniquement certains modèles de voitures avec boîte de vitesses automatique. Les boîtes automatiques remplacent progressivement nos bonnes vieilles boîtes manuelles, la fonction méconnue devrait donc se généraliser dans les années à venir. Les constructeurs automobiles ont introduit un mode spécifique aux côtés des modes traditionnels tels que « éco », « confort » et « sport ». Ce mode, appelé « neige », est conçu pour faciliter la conduite sur des routes verglacées.

Comment et pourquoi utiliser la « fonction neige » ?

La fonction « neige », si elle est disponible dans votre véhicule, se trouve généralement sous le sélecteur de vitesse de votre boîte automatique. Dans les faits, le mode va lancer votre voiture directement en seconde, évitant une surpuissance au démarrage et, par conséquent, un patinage transformé en glissade incontrôlée. De plus, ce mode ajuste aussi les réglages de transmission entre chaque vitesse, favorisant une accélération progressive pour éviter les dérapages incontrôlables sur une chaussée glissante. Ce mode « neige » est intéressant. Cependant, si vous êtes dans une zone « loi Montagne », il ne vous dispensera pas du port des équipements de sécurité. Pour rappel, voici les équipements nécessaires au respect de cette loi comme le rappelle le Service Public :

Soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige métalliques ou des chaussettes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices.

Soit être équipé de 4 pneus hiver, montés sur au moins 2 roues de chaque essieu. Pour les prochains hivers, de 2023 à 2024, l’appellation « pneu hiver » couvrira l’ensemble des pneus identifiés par l’un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S » ou par la présence conjointe du marquage du « symbole alpin » (reconnu sous l’appellation « 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake) et de l’un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ».

Et pour les autres, comment conduire par temps de neige ?

Nous n’avons pas tous une boîte automatique ni la fonction « neige », et les recommandations sont aussi valables pour ceux qui en sont équipés. Sur la neige ou le verglas, et à moins de participer au Trophée Andros, il faut conduire à vitesse réduite et augmenter les distances de sécurité avec le véhicule que vous suivez. En cas de freinage, un coup de frein trop brusque vous enverrait, à coup sûr, dans le décor. Il faut donc anticiper et freiner de manière progressive en évitant le blocage des roues.

Quant à la conduite en elle-même, on y va en douceur, sans coup de volant brusque et en utilisant les clignotants lorsque l’on change de direction. On pourrait penser qu’ils sont en option sur certains véhicules et pourtant ce n’est pas le cas. Enfin, et même s’il fait grand jour, roulez toujours avec vos feux allumés (codes) lorsque tombe la neige. Connaissiez-vous l’existence de cette fonction ? L’avez-vous déjà utilisée ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

