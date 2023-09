L’invention d’une technologie qui permet aux véhicules de capturer plus de CO₂ qu’ils n’en émettent

Les effets du changement climatique ne sont plus à prouver. Sécheresses, inondations, fonte des glaciers… nous nous trouvons à une époque où des mesures drastiques doivent être prises pour éviter des désastres écologiques irréversibles et sauver ainsi la planète. Face à cette situation alarmante, un groupe d’étudiants de l’Université technique d’Eindhoven aux Pays-Bas a mis sur pied le projet TU/ecomotive, dont l’objectif est de développer de nouveaux concepts de véhicules respectueux de l’environnement. C’est ainsi qu’est né le Zem, un prototype de voiture de tourisme conçu pour capturer plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en émet pendant qu’elle roule.

Une apparence sportive

Le type de véhicule développé n’a pas été choisi par hasard. Les voitures particulières seraient en effet responsables de plus de 60 % de la pollution atmosphérique engendrée par le secteur du transport. C’est en partant de ce constat que l’équipe, composée d’une trentaine d’étudiants, s’est mise à travailler sur ce concept pour le moins innovant. Le Zem adopte un look sportif. Un choix que les étudiants justifient par le fait que l’industrie automobile est confrontée à un défi sportif. Fait intéressant, le projet tient également compte des émissions de CO₂ lors du processus de fabrication.

Contribuer à la réduction des empreintes carbones

L’engin est en mesure de capturer 2 kg de CO₂ tous les 20 000 miles, soit à peu près 32 000 km. Pour ce faire, elle utilise un filtre spécial développé par l’équipe. Certes, le rendement peut être faible, mais les étudiants estiment qu’il s’agit d’un grand pas en avant. En effet, l’objectif est de faire en sorte que tous les véhicules roulant dans les quatre coins de la planète utilisent cette technologie. Après tout, il y a environ un milliard de voitures particulières en circulation dans le monde. Avec un tel nombre, les retombées seraient énormes et pourraient contribuer largement à la réduction de nos empreintes carbones.

L’impression en 3D à l’honneur

La pièce maîtresse de cette invention est le filtre à air spécial qui équipe la voiture. C’est d’ailleurs pour cette raison que Nikki Okkels, responsable des relations extérieures chez TU/ecomotive, et ses coéquipiers ont décidé de breveter le dispositif. Pour concevoir leur prototype de voiture sans émission de carbone, les étudiants ont utilisé l’impression 3D. Et pour évaluer le taux de rejet de CO₂ pendant le processus de fabrication et lors des conduites, ils ont utilisé le logiciel SimaPro. L’objectif principal du projet est d’inciter les constructeurs à proposer une solution similaire pour limiter l’impact écologique de la fabrication et l’exploitation des véhicules automobiles.

« Nous appelons l’industrie à relever le défi et, bien entendu, nous sommes heureux de réfléchir avec elle. Nous n’avons pas encore fini de développer non plus, et nous voulons faire de grands pas dans les années à venir. Nous invitons chaleureusement les constructeurs automobiles à venir jeter un coup d’œil », a déclaré Nikki Okkels. Plus d’informations : tue.nl

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().