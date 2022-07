Des étudiants inventent une voiture innovante équipée d’un filtre à CO2 révolutionnaire

La plupart des ingénieurs automobiles du monde cherchent à l’heure actuelle à fabriquer des voitures électriques avec une autonomie semblable à cette des voitures à moteurs essence. On l’a bien compris, les autorités ont décidé que les voitures électriques étaient les voitures de l’avenir, en interdisant par exemple la vente des voitures thermiques dès 2035. La controverse de la réalité écologique des voitures électriques est un autre débat… Mais des étudiants néerlandais pourraient bien venir semer le trouble chez ceux qui prônent l’écologie de l’électrique contre le polluant de l’essence ou du gasoil… En inventant une voiture dotée d’un filtre à CO2 unique au monde, ils pourraient avoir trouvé l’invention du siècle ! On vous explique tout !

Pourquoi cette invention pourrait être révolutionnaire ?

Avez-vous déjà imaginé une voiture que capte plus de CO2 qu’elle n’en émet ? Des étudiants d’Eindhoven (Pays-Bas) auraient réussi à mettre au point une voiture qui, non seulement émettrait mois de CO2 qu’elle n’en produit, mais qui, en plus, pourrait transformer le CO2 capturé en énergie. Ces étudiants ont donc, peut-être trouvé le moyen de rendre réellement moins polluantes, les voitures avec des moteurs à combustion. Cette toute nouvelle voiture a été conçue par l’équipe d’étudiants TU/Eco-motive de l’Université de technologie d’Eindhoven. Elle s’appelle “Zem », s’équipé d’un filtre à l’avant qui collecte le CO2 lorsque vous roulez.

Comment ça marche ?

Tout le concept de la Zem repose sur un seul et unique filtre à CO2, et c’est ce qui rend le concept unique au monde. Le groupe d’étudiants affirme s’être inspiré de l’autre rareté néerlandaise, la Lightyear One, qui se veut la première voiture autonome en énergie grâce à des panneaux solaires qui rechargent les batteries en roulant. Cette voiture a d’ailleurs également été imaginée par d’autres étudiants de la même université de technologie d’Eindhoven. Les étudiants ont testé leur invention en faisant parcourir à leur système environ 20 000 kilomètres. La Zem aurait capturé environ 2 kilos de CO2 sur cette distance. Ils affirment que, pour le moment cela est très peu, mais qu’ils comptent développer un filtre plus puissant et un prototype de station de recharge pour le filtre à CO2.

“Nettoyer l’air en conduisant L’équipe TU/ecomotive de cette année présente Zem, une voiture qui nettoie l’air tout en conduisant. L’objectif de la septième équipe de TU/ecomotive était de réduire les émissions de CO2 pendant toutes les phases de la vie d’une voiture : production, conduite et après-vente. L’une des technologies les plus innovantes mises en œuvre dans la Zem est la technologie de capture directe de l’air (DAC). Lorsque la voiture roule, l’air passe à travers nos propres filtres, où le CO2 est capturé et stocké. Pour mettre en évidence les faibles émissions de Zem, une analyse du cycle de vie (ACV) a été réalisée. Dans ces calculs ACV, les trois phases de vie ont été prises en compte. (…) Avec TU/ecomotive, nous donnons un excellent exemple de ce qui peut être fait dans l’industrie (automobile) et nous montrons les possibilités d’atteindre ces objectifs de durabilité.” TU/Eco-motive

Une invention qui pourrait tout changer !

Actuellement, même si les autorités européennes poussent les gens à acheter des voitures électriques, un problème majeur subsiste : leurs prix d’achat… Alors que l’on peut trouver une voiture thermique d’occasion à moins de 5000€, ce n’est absolument pas le cas des véhicules électriques pour le moment, et même d’occasion. La technologie est un peu trop récente pour faire de bonnes affaires. Et, évidemment, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir nous permettre de mettre plus de 20 000 € dans un véhicule, qu’il soit électrique ou non d’ailleurs !

“Notre objectif pour cette année est la première voiture neutre en CO2 au monde à partir de rien ! (…) Nous purifions l’air pendant la conduite et visons à devenir complètement neutres en CO2 !” Louise de Laat, Responsable d’équipe

Ce filtre à CO2 pourrait donc permettre de conserver sa voiture thermique, en polluant beaucoup moins que sans le filtre. Les étudiants néerlandais étudient actuellement la manière dont ils pourraient produire le filtre seul et le placer dans des voitures existantes ou anciennes. Cela semble vraiment incroyable mais s’ils y parviennent, ce sera assurément une révolution dans le domaine automobile, et une aubaine pour tout le monde, les automobilistes, et la planète… A suivre donc ! Plus d’informations : tuecomotive.nl.