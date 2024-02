La conduite électrique a le vent en poupe. Le nombre des constructeurs qui se lancent sur ce marché très prometteur augmente en flèche, +37 % en 2023, en Europe. Cela s’explique en grande partie par la prise de conscience globale de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre en raison du changement climatique. Mais l’achat d’un véhicule électrique reste encore très coûteux. C’est pourquoi certains optent pour le rétrofit qui consiste à électrifier un véhicule thermique existant. Là encore, les dépenses peuvent facilement dépasser les 10 000 €. Avec son kit de conversion innovant, baptisé Twin-E, l’entreprise française Green Corp Konnection (GCK), veut changer la donne.

Facile à installer et à utiliser

La solution mise au point par l’entreprise basée dans le Puy-de-Dôme consiste en un moteur électrique associé à un train épicycloïdal qui remplace la boîte de vitesses. Le système comprend aussi une batterie située dans le coffre de la voiture. D’après son concepteur, le kit Twin-E ne risque pas de transformer l’architecture du véhicule sur lequel il est installé grâce à sa discrétion. Concernant l’autonomie, GCK affirme sur son site web que son système permet aux voitures diesel équipées de parcourir jusqu’à 70 km en mode 100 % électrique avec une charge complète. La recharge se fait de la même manière que celle d’un véhicule hybride conventionnel, à l’aide d’une prise et d’un chargeur embarqué.

Une diminution de la consommation de carburant

Il faut savoir qu’en plus de cette autonomie électrique, le véhicule conserve son autonomie initiale en thermique. Mieux encore, Green Corp Konnection promet une baisse de la consommation de carburant grâce à sa technologie révolutionnaire. L’entreprise a veillé à ce que sa solution puisse être intégrée au plus grand nombre de voitures possible. En témoigne le fait qu’elle peut être installée sur la plupart des citadines populaires, allant de la Mégane à la Sandero, en passant par la Clio. De plus, la conversion peut être faite en seulement une journée. À noter également que CGK prévoit de travailler avec près de 1000 garages partenaires à travers la France.

Éligible à l’aide de l’État

Ce qui est par ailleurs intéressant avec ce kit de conversion innovant, c’est son coût moins élevé que celui d’un kit d’électrification classique, soit d’environ 7500 €. Avec l’aide de l’État qui peut aller jusqu’à 2000 €, le tarif pourrait donc constituer une révolution dans l’univers de la mobilité écologique. Cette solution ingénieuse que nous propose l’entreprise française Green Corp Konnection convient aux véhicules diesel Crit’Air 3. Après la conversion, le véhicule est catégorisé Crit’Air 1.

Enfin, sachez que l'initiative est soutenue par le gouvernement. « Nous travaillons avec le ministre du Budget, Gabriel Attal, pour proposer une prise en charge totale qui reviendrait à un coût d'environ 100 euros par mois pour l'automobiliste », avait déclaré le patron de GCK, Roland Lescure, en mai 2023 dans Le Parisien. Plus d'informations : gck-mobility.com.