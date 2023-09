ZF invente un « essieu électrique » pour convertir les poids lourds et les remorques en véhicules hybrides

Dans le monde entier, et plus particulièrement dans les pays très industrialisés, le transport des marchandises est un véritable problème. Des moyens de transport plus écologiques que les camions existent comme le ferroutage, mais ils sont peu utilisés. Il faut reconnaître qu’il est plus simple de charger un camion à quai, que d’acheminer des containers sur un train. Nous ne parlerons pas des transports internationaux par containers maritimes, car l’invention de l’entreprise ZF se destine aux transports routiers uniquement. ZF a, en effet, inventé AxTrax 2, un essieu électrique pour électrifier les remorques des camions. Cette invention révolutionnaire pourrait enfin réduire les émissions de carbone de ce mode de transport polluant. Découverte.

AxTrax 2, qu’est-ce que c’est ?

Comme évoqué ci-dessus, AxTrax 2 se présente comme un concept révolutionnaire qui vise à électrifier les remorques des camions. Le système installé sur l’essieu avant permettrait non seulement de réduire les émissions de carbone, mais en plus, de transformer un camion diesel, en véhicule hybride. Pour les dirigeants des entreprises de transport, ce dispositif représenterait une économie de 16 % sur les dépenses de carburant, une fois le système rentabilisé. Quant à la version hybride de l’AxTrax 2, elle pourrait faire économiser aux entreprises jusqu’à 40 % de leurs dépenses.

De plus, en fonctionnement entièrement électrique, ce système peut contribuer à augmenter l’autonomie du véhicule, le rendant ainsi plus polyvalent et respectueux de l’environnement. Le système de pont électrique est spécialement conçu pour substituer le moteur, la boîte de vitesses et le pont traditionnels dans le but d’électrifier un véhicule. Ce montage est réalisé en tenant compte de l’espace habituellement occupé par le pont traditionnel. Il procure une puissance et un couple élevés, tout en améliorant l’efficacité globale du système.

Pourquoi est-ce une invention intéressante ?

« Électrifier les remorques est une solution innovante pour décarboner le transport routier à court terme. Plutôt que d’être simplement remorqué, cette nouvelle approche fournit une traction supplémentaire, économise du carburant, réduit les émissions et favorise la durabilité ». Cette explication donnée par Bernd Meurer, responsable de la division des remorques électriques, résume l’importance d’AxTrax 2.

Outre les camions de transport de marchandises, cet essieu révolutionnaire pourrait aussi être adapté sur des bus, rendant aussi les transports en commun plus propres. De grandes marques de fabricants de remorques comme Kässbohrer et Krone se disent également intéressées par cette invention.

Comment fonctionne AxTrax 2 ?

Le système de propulsion électrique AxTrax 2 est capable de fournir une assistance à la régénération et à la traction pouvant atteindre 210 kW, avec un couple impressionnant de 26 000 Nm. ZF met en avant le fait que ce système est préconfiguré, réduisant ainsi la complexité de l’intégration pour les fabricants. De plus, cette approche électrifiée garantit des coûts opérationnels attrayants, qui s’adaptent aux demandes variées des flottes de camions. Cette solution électrifiée est conçue pour répondre aux normes et réglementations futures, qu’elles soient nationales ou régionales. ZF espère que les premières remorques équipées de propulsion électrique seront rapidement autorisées à circuler sur les routes européennes. En savoir plus, rendez-vous sur zf.com.

